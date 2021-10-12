مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادثين بالبحيرة

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية مع «تروسيكل»، بالقرب من كوبري «حوش عيسى»، بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى باستقبال المستشفى المركزي جثة شاب إثر تعرضه لحادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل.

تحديد هوية المتوفي

بالانتقال والفحص تبين وفاة «أحمد طارق عبد الموجود»، 24 سنة مقيم يمركز ابو المطامير، وجرى التحفظ على الجثة بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة شخصين في حادث

كما أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم «توك توك»، مع سيارة نقل بالطريق الدولي بكوبري الجدية التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة رشيد يفيد استقبال المستشفى المركزي مصابين بجروح وكدمات في حادث تصادم «توك توك» بسيارة نقل.

وأسفر الحادث عن إصابة «محمود فتحي شحاته، 15 سنة مقيم برشيد، ومحمود عبدالله عبدالسلام محجوب، 18سنة»، وخضع المصابان للفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.