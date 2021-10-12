10 غيابات في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا، والمقررة في السادس عشر من أكتوبر الجاري، لموقعة الذهاب والتي تقام في نيامي عاصمة النيجر، وتغادر بعثة الفريق الأول القاهرة يوم 14 من الشهر الجاري متوجهة إلى النيجر، حيث سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة، وسط غياب العديد من عناصر الأهلي أمام الحرس الوطني وصل لـ10 لاعبين قبل ساعات من السفر.

وضربت الإصابات والغيابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول، وذلك بعد إصابته في العضلة الخلفية خلال مباراة المنتخب الوطني أمام شقيقه الليبي، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وتأكد صعوبة لحاقه بمباراة الحرس الوطني.

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