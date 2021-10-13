إزالة 81 مكمورة فحم مخالفة خلال يومين في الدقهلية

تمكنت الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بجهاز شئون البيئة بالمنصورة، في محافظة الدقهلية، من إزالة 65 مكمورة فحم بمنطقة «حفير شهاب الدين»، بمركز بلقاس، اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي إزالة المكامير خلال يومين إلى 81 مكمورة، وذلك بعد إزالة 16مكمورة في قرية «كفر بهيدة»، بمركز ميت غمر، ضمن حملة موسعة لإزالة مكامير الفحم المخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته وقرار محافظ الدقهلية رقم 396 لسنة 2021، واستهدفت حملة اليوم المنطقة الواقعة بين محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، لإزالة أي مكامير مخالفة لقانون البيئة.

حملة إزالة مكامير الفحم في الدقهلية

خرجت الحملة في إطار حرص وزارة البيئة بجهازيها وفروعها الاقليمية على التصدي بحزم وقوة لأعمال الحرق المكشوف للمخلفات طبقا لتعليمات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وشارك في حملة اليوم كل من شرطة المسطحات المائية والبيئة بالمنصورة ومركز شرطة الستاموني ومجلس مدينة بلقاس والوحدة المحلية بالحفير والأمل.

حملات مواجهة نوبات تلوث الهواء

ومن جهة أخرى، خرجت اللجان المشاركة في منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة في حملات بنطاق محافظة الدقهلية تمكنت خلالها من التفتيش علي 1107 منشأة منذ بداية المنظومة هذا العام لمتابعة التزام هذه المنشآت بقرار محافظ الدقهلية رقم 396 لسنة 2021 حيث كان منهم 948 منشأة مطابقة وملتزمة بقرار المحافظ ومخالفة 159 منشأة حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفحصت لجنة عوادم السيارات 3746 سيارة، تبين مطابقة 3109 سيارة لمعاير قانون البيئة ومخالفة 637 سيارة تم التنبيه عليها بضبط سياراتهم وإعادة الفحص مرة أخرى.

ويستمر جهاز شئون البيئة في توعية الفلاحين والوصول لهم لأماكن تواجدهم من خلال حملات طرق الأبواب واللقاءات الجماهيرية مع المواطنين، للتأكيد على عدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، والاستفادة القصوى منها، حيث وصلت تلك الحملات والأنشطة إلى 1694 نشاطاً إعلامياً.