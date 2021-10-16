إصابة شخصين في تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، بطريق مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

جروح وكدمات

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من أحمد سعد النادي، 24 سنة، مقيم في حوش عيسي، ومصاب باشتباه كسر بالجمجمة، ونزيف بالمخ، وأيمن دسوقي عبد الفتاح، 46 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، وكدمات متفرقه بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

اندلاع حريق في قرية إثر انفجار محول كهربائي

في سياق آخر، شهدت قرية ديمتيوه التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، أمس، اندلاع حريق داخل محول كهربائي لمسجد، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات بشرية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد نشوب حريق داخل محول كهربائي لمسجد قرية دمتيوه التابعة لذات المركز.

وعلي الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلي مكان الحريق، وفُرض كردون أمني وفُصلت المرافق عن المكان، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر في الأرواح، وحرر المحضر اللازم للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

مصرع وإصابة شخصين

كان شخص لقي مصرعه، فيما أصيب آخر، إثر تصادم سيارتين بمركز وادي النطرون، وبالانتقال تبين وفاة يوسف احمد محمد علي، 18 سنة، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.