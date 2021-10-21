مصرية حاصلة على جائزة أفضل عالمة بأفريقيا: أبحاثي تركز على تلوث الماء

قالت الدكتورة إلهام محمود، رئيس قسم البيئة المائية بكلية الثروة المائية بجامعة السويس، الحاصلة على جائزة كوامي نكروما كأفضل العلماء السيدات في أفريقيا، إن بعض الجوائز تأتي دون سعي، حيث حصلت على شهادات تقدير كثيرة في بعض المؤتمرات بسبب قدرتها على العرض وطريقة الإلقاء وجودة البحث، كما حصلت على شهادات تميز في الجامعة.

محمود: رئيس الجامعة من رشحني لجائزة كوامي نكروما

وأضافت «محمود»، خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية «CBC»، أن رئيس الجامعة رشحها لجائزة كوامي نكروما، وكان هناك عدة شروط للمشاركة في البحث بعد ترشيح الجامعة، وهو أن يكون لديّ أبحاث منشورة في أماكن جيدة، وتستهدف خدمة المجتمع، وكانت أبحاثي تتركز على علاج تلوث الماء.

وتابعت رئيس قسم البيئة المائية بكلية الثروة المائية جامعة السويس، أنها كانت مشرفة على بعض الطلاب كنشاط مجتمعي، وكان هذا الأمر دورا مكملا للأبحاث العلمية التي قدمتها للمشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى دراسة الآثار البيئية للمشروعات، ودورها في خدمة الجامعة بالحصول على دعم مادي لتنفيذ مشروعات ذات قيمة.

منسقة مؤتمر «الاقتصاد الأزرق»

وأشارت الدكتورة إلهام محمود، إلى أنها كانت منسقا لمؤتمر الاقتصاد الأزرق، من أجل توجيه أنظار الأبحاث العلمية والمشروعات صوب البحر، وهو ما لاقى صدى كبيرا في المحافظة وخارجها، وبعدها ساهمت في فتح الباب أمام تواجد مشروعات الثروة السمكية في الجامعة، وهو ما كان له أثر كبير في الحصول على الجائزة.

ولفتت، إلى أن جائزة كوامي نكروما، تُعتبر الجائزة الأعلى في قارة أفريقيا، بسبب صعوبة معايير التقييم: «شاركت في عام 2018 ولم أحصل على الجائزة، وعندما شاركت مرة أخرى حصلت عليها وهو ما يعني أن الملف الذي قدمته كان أفضل».