«نجوم الضهر» ترفع لافتة «كامل العدد» لمدة شهر

حققت مسرحية النجم الكبير محمد صبحي، نجاحًا مبهرًا في القاهرة، وبالتحديد فى مدينة سنبل طيلة الأيام الماضية، منذ بداية عرضها في أوائل شهر أكتوبر وحتي نهاية الشهر الجاري، ورفع شباك التذاكر لافتة «كامل العدد» لمدة شهر كامل مضى، وتستمر المسرحية في العرض، وفي الإقبال الجماهيري إلى نهاية الشهر الحالي، وبداية شهر نوفمبر.

وتلقت المسرحية دعوات لعرضها خارج مصر في عدة دول عربية منها تونس والإمارات العربية، ولكن جرى إرجاء السفر حتى تقديم عروض كافية للمشاهدة في جمهورية مصر العربية.

12 موهبة جديدة في المسرح لأول مرة

«نجوم الظهر» من بطولة وإخراج النجم محمد صبحي، بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، كما يشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة «ستديو الممثل»،وهم: سميرة عبد العزيز، جيهان قمري، عبد الرحيم حسن، ندى ماهر، ميرنا زكريا، كمال عطية، رحاب حسين، حمدي السيد، رحاب الشناط، وداليا حسن، محمد سعيد،مايكل وليم، محمد شوقي طنطاوي، محمد يوسف ومصطفي يوسف، منة طارق، إنجيلكا، ليلى فوزي، وليد هاني ومحمود أبو هيبة .

أغاني المسرحية

العرض يقدم 12 موهبة جديدة، يدفع بهم محمد صبحي للساحة الفنية، ويضمهم لفرقته «استديو الممثل» ليشاركوه البطولة، ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولى على خشبة المسرح في أدوار مميزة، ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح، بشكل حي.

ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه، ومشاكله بشكل كوميدي راقي.