إدراج 2 من علماء «الألمانية» بالقاهرة في تصنيف ستانفورد للأكثر تأثيرا بالعالم

أعلنت الجامعة الألمانية بالقاهرة عن اختيار 2 من علمائها البارزين بكلية الصيدلية والتكنولوجيا الحيوية، من قبل جامعة ستانفورد الأمريكية ضمن قائمة أسماء أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، وذلك نظير إنجازاتهما العلمية والبحثية، التي تمت في مجالات الكيمياء الصيدلية والطبية.

الجامعة الألمانية: المناخ الملائم بالجامعة يشجع باحثيها

والعالمان المختاران هما الدكتور أشرف عبادي، رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بالجامعة، الذي يعمل بها قرابة 15 عاما صاحب السجل الحافل بأكثر من 90 منشورًا في المجلات الدولية المؤثرة، و7 براءات اختراع دولية، طلبات براءات الاختراع، وأشرف على أكثر من 100 رسالة ماجستير ودكتوراه، عمل كمحكم وعضو في مجلس تحرير العديد من المنظمات الدولية والمجلات العلمية، وحصل على العديد من الجوائز والمنح الوطنية والدولية، علاوة على أنه زميل في كل من مؤسسة ألكسندر فون همبولت - تضم بين أعضائها ما يقرب من 40 عالماً حاصلاً على جائزة نوبل -، الهيئة الألمانية للتبادل العلمي منذ 1999، وعضو في البورد الصيدلي العربي الموحد.

والعالم الثاني هو الدكتور داريوس زلوتوس الأستاذ بالكلية والذي يعمل بالجامعة منذ عام 2008، وتتركز أبحاثه على تطوير الروابط الفرعية الانتقائية وثنائية التكافؤ لمستقبلات الميلاتونين والأسيتيل كولين والجليسين والعوامل المضادة للسرطان الهجينة، وهو مؤلف ومؤلف مشارك لأكثر من 50 منشورًا في المجلات العلمية في الكيمياء العضوية والطبية والصيدلة، عمل كمراجع للعديد من المجلات العلمية منها مجلة الكيمياء الطبية - المجلة الأوروبية للكيمياء الطبية - المجلة البريطانية لعلم الأدوية، إضافة إلى أنه عضو في كل من الجمعية الصيدلانية الألمانية - الجمعية الكيميائية الألمانية - لجنة الاختيار التابعة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD بمصر لمنح أبحاث الماجستير والدكتوراه الألمانية المصرية منذ عام 2009.

الجامعة الألمانية: التوصيف يبرهن على مبدأ حسن انتقاء الجامعة للأساتذة

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبادي أن القائمة المعلنة يُعدها باحثون من جامعة ستانفورد، وذلك طبقاً لمعلومات موحدة باستخدام قاعدة البيانات سكوبس Scopus والتي تضم ملخصات ومراجع من مقالات منشورة في المجلات الأكاديمية المحكمة، ومن كتب ومنشورات متعددة، ويعتمد تقييم العلماء في هذه القائمة على الاستشهادات العلمية للباحثين ومؤشر هيرش h-index لقياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومؤشر هيرش المعدل للتأليف المشترك hm-index، ومعدل الاقتباسات من أبحاث منشورة في مواقع تأليف مختلفة، وبناء عليه يتم اختيار أفضل العلماء اللذين ينتمون إلى 149 دولة و22 مجالًا علميًا و176 حقلاً ‏فرعياً، وتعد جامعة ستانفورد جامعة بحثية عريقية تأسست عام 1885، وهي من أفضل الجامعات بالعالم وتحوي أكبر حرم جامعي في أمريكا.

وأشار الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، في هذه المناسبة العلمية الجليلة، إلى أن هذا التوصيف يبرهن على مبدأ حسن انتقاء الجامعة للأساتذة الذين يُدرسون بها من جميع أنحاء العالم وسعيها دوماً لاستقدام أفضلهم بجانب اختيارها الطلاب النابغين للالتحاق بها، منوها أن المناخ الملائم بالجامعة يشجع باحثيها وعلمائها على المنافسة والتفكير العلمي غير المحدود، والتجديد والابتكار والقيادة، بما يتواكب مع متغيرات العالم الديناميكي حولها، مدللاً على ذلك باختيار هذان العالمان ضمن قائمة استانفورد لأفضل العلماء على مستوى العالم لعام 2021.