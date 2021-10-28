أحمد ميشو يرد على اتهامات ممثله له بالتحرش: سأتخذ إجراءات قانونية ضدها

رد الفنان أحمد سعد «ميشو» على اتهامات الفنانة نهال القاضي له والتي تضمنت السب والقذف بالإضافة إلى التنمر والتحرش اللفظي، وذلك خلال مشاركتهما في العرض المسرحي عفركوش، المعروض حاليًا على مسرح عبد المنعم مدبولي في العتبة.

وأكد الفنان أحمد سعد «ميشو» أنه بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد نهال القاضي، بالإضافة إلى تقديم شكوى ضدها إلى الدكتور أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية بسبب ما وصفه بـ«التشهير» ضده في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها كلها ادعاءات كاذبة تسعى من خلالها إلى لفت الانتباه على حد تعبيره.

وروى الفنان الشاب تفاصيل الواقعة التي تتهمه فيها الفنانة نهال القاضي بالتحرش، وقال إنه خلال أحد المشاهد في المسرحية تؤدي نهال دور سائحة أجنبية ويقوم هو بدور مذيعة وخلال الحوار يصفها ببعض العبارات الكوميدية المتفق عليها مسبقا، مؤكدًا أنه تفاجأ بها تنزع شعره المستعار الذي كان يرتديه وتلقيه بعيدًا، وآثار ذلك حالة من البلبلة على المسرح، وهو ما أغضبه جدًا، ودخل الكواليس يردد بانفعال ولكن بصوت منخفض «إيه ده.. إيه اللي هي بتعمله ده».

وأضاف ميشو في حديثه لـ«الوطن»، إنه تجاهل غضبه في تلك اللحظة وهو ما أثنى عليه المخرج، لأن العرض كان في منتصفة، متابعًا أنه تفاجأ بعد ذلك أنها قدمت شكوى ضده وضد المخرجة وممثلة، تتهمهم فيها بالتنمر عليها عن قصد، وقامت إدارة المسرح بكتابة مذكرة بخصوص تلك الواقعة، وأرفقتها في الوثائق المقدمة لرئيس البيت الفني للمسرح والنيابة الإدارية في التحقيق معها.

أحمد ميشو: الممثلة افتعلت مشاكل عديدة طوال مدة عرض المسرحية

وأوضح الممثل الشاب أنها ليست الأزمة الأولى، التي تفتعلها الممثلة خلال العمل، حيث بدأت المشاكل في خامس أيام العرض المسرحي الذي امتد لمدة 45 يومًا، موضحًا أن المشاكل بدأت من اليوم الأول ومع الجميع حتى أولياء أمور الأطفال المشاركين في العرض، بالإضافة إلى المخرج عادل الكومي، وهو ما أدى إلى أجواء سلبية من بداية العمل على العرض.

وعن اتهام الممثلة باستبعادهم لها من المسرحية بسبب تلك الواقعة، أوضح، أن الممثلة منتدبة من مسرح السلام، وفي الأصل هي في شعبة إدارة مسرحية، مؤكدًا أن نقابة المهن التمثيلية خاطبتنا وطلبت أن يكون المشاركون في العرض من شعبة التمثيل فقط، لافتًا أننا طلبنا منهم استثناء العرض المسرحي حيث لم يكن يتبقى في أيام العرض سوى 7 أيام فقط، وتم استبدالها في العرض الثاني للمسرحية.

نهال القاضي تتهم يطل العرض المسرحي عفركوش بالسب والقذف

وعلى الجانب الآخر اتهمت الممثلة نهال القاضي الفنان أحمد سعد «ميشو»، بالسب والقذف والتنمر عليها في العرض المسرحي عفركوش، وأوضحت في فيديو مباشر عبر «فيس بوك»، أن إدارة المسرح قامت باستبعادها من العرض لأسباب كيدية بسبب الشكوى التي قدمتها سابقا، واستبدالها بممثلة أخرى.