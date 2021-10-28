كيف تحصل على خصم 100 أو أكثر عند شراء منتجات بـ300 جنيه؟

عندما يقدم المواطن على شراء أي من المنتجات التجارية، يبدأ في البحث عن عروض الخصومات المختلفة، حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجون إليه بكميات كبيرة، ما يجعل الكثير من البنوك المختلفة تتسابق لتوفير عروض مختلفة للعملاء، يمكنهم الحصول عليها عند استخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بهم.

وأعلن بنك CIB عن إتاحته لعرض الخصم الفوري على المنتجات ويبدأ الخصم من قيمة 100 جنيه وبحد أقصى 300 جنيه عند شراء منتجات بقيمة 300 جنيه أو أكثر، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الحصول على خصم فوري عند الشراء من تطبيق «wafarha»، وفق الصفحة الرسمية للبنك على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كالتالي:

أزاي تحصل على خصم فوري 100 أو أكثر عند شراء منتجات بـ 300 جنيه؟

وفر البنك التجاري الدولي «بنك cib» عرض الخصم الفوري للعملاء بقيمة تبدأ من 100 جنيه وتصل حتى 300 جنيه، عند شراء المنتجات من تطبيق «wafarhaa»، عند الدفع ببطاقة ميزة «كارتي» المدفوعة مقدمًا، ويكون العرض ساري حتى 19 ديسمبر 2021، علمًا بأن الحد الأقصى لمبلغ الخصم هو 300 جنيه للبطاقة الواحدة خلال فترة العرض.

مميزات بطاقة ميزة من البنك التجاري الدولي

- بطاقة مسبقة الدفع: بطاقة ميزة يمكن إصدارها، فهي متاحة لأي عميل يحمل بطاقة الرقم القومي دون الحاجة إلى فتح حساب بنكى.

- بطاقة ميزة مسبقة الدفع للمرتبات الحكومية: يتم إصدارها لتحويل مرتبات موظفي الهيئات الحكومية، وتعد هذه البطاقة أحد الحلول الذكية لتحويل مرتبات أو معاشات العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية بغض النظر عن قيمة الرواتب.

- سهولة استخدام البطاقة: إمكانية السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي، وإتمام عمليات الشراء في المحلات أو عبر الإنترنت محليًا.

- حد الاستخدام اليومي لبطاقة ميزة 30 آلاف جنيه، و100 ألف جنيه شهريًا.

- استخدم بطاقتك بكل أمان: إتمام عمليات الشراء من خلال الشريحة الذكية وإدخال الرقم السرى بالإضافة إلى الرقم السرى المتغير للمشتريات عبر الإنترنت.