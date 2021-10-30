تعرف على «ملكة جمال القارات 2021».. فلبينية تحرز اللقب للمرة الثانية

أعلنت الشركة المنظمة لمسابقة «ملكة جمال القارات»، فجر اليوم السبت، اسم الفائزة باللقب لعام 2021، حيث توجت ممثلة دولة الفلبين «سندريلا أوبنيتا»، ملكة جمال القارات (إنتركونتيننتال)، كما جرى الإعلان عن أسماء 5 وصيفات، من ملكات جمال المكسيك وإنجلترا وسيشيل وكندا وكولومبيا.

72 متسابقة من 5 قارات

وقال حسام الشاعر، الخبير السياحي، إن فعاليات مسابقة ملكة جمال القارات بدأت في النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، وبدأت بوصول الوفود المشاركة في المسابقة يوم 8 أكتوبر، وبدأت المنافسة يوم 15 أكتوبر، واستمرت لمدة أسبوعين، مشيراً إلى أنه جرى استقبال 72 فتاة من مختلف دول العالم، تمثلن 5 قارات.

اللقب الثاني لملكة جمال القارات من الفلبين

وأوضح «الشاعر» أنه جرى، خلال المسابقة، تقييم المتسابقات في مختلف المجالات، حتى الوصول إلى 6 مرشحات للقب والوصيفات، موضحاً أن ملكة جمال القارات لهذا العام من الفلبين، وقال إن هذه هي ثاني بطولة لمسابقة ملكة جمال القارات التي فازت بها الفلبين، بعد فوز «كارين غالمان» باللقب في عام 2018.

ملكة جمال القارات: مصر بلد رائع وشرم الشيخ من أفضل المناطق السياحية بالعالم

وأكدت الفلبينية «سندريلا أوبنيتا»، الفائزة بلقب ملكة جمال القارات لعام 2021، البالغة من العمر 25 عاماً، أنها سعيدة بفوزها بهذه المسابقة، وسعادتها الكبيرة هي أن الفلبين تفوز بمسابقة ملكة جمال القارات للمرة الثانية، وقالت إن مصر بلد رائعة وشرم الشيخ من افضل المناطق السياحية في العالم.

وأضافت أن النجاح يرجع إلى أن أي متسابقة يمكنها الفوز، إذا كانت تتمتع بصفات أهمها أن تكون ذات قوة ورشاقة والتزام وذكاء، وتلك المتسابقة، في الواقع، يجب أن تكون ذات أسلوب ومضمون، فإنها يمكن أن تفوز بأي مسابقة، أو أي مسعى طموح تسعى إليه.

وأعدت اللجنة المنظمة للمسابقة، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، برنامجاً حافلاً للمتسابقات، تضمن العديد من الفعاليات السياحية والاحتفالات الصباحية والمسائية، تنافست فيها المتسابقات لإظهار مهارتهن في كافة الأنشطة، وجرى تنظيم رحلات بحرية وسفاري للمتسابقات، بالإضافة للحفلات الليلية ذات الموضوعات المختلفة، إضافة إلى حفل اجتماعي للتوعية بسرطان الثدي، واليوم الخاص بتبادل الثقافات من كل الجنسيات في الأكلات والملبس وغيرها من الموضوعات اليومية.