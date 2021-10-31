وزير التعليم يجري زيارة افتراضية لثمانية مدارس مجتمعية بمحافظات مختلفة
كتب:
الوطن
10:00 م | الأحد 31 أكتوبر 2021
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، زيارة افتراضية - وهي الزيارة الأولى من نوعها - لثمانية مدارس مجتمعية في محافظات مختلفة، وناقش الطلاب في مقترحاتهم وأجاب على أسئلتهم.
برنامج الأغذية العالمي ينظم الزيارة
نُظمت هذه الزيارة الافتراضية من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP، من خلال الشاشات التفاعلية.
وأعربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان، عن شكرها وتقديرها لجميع الشركاء «الذين ساهموا معنا في دعم المدارس المجتمعية في مصر».