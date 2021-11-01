«هيتاشي» العالمية تشارك بمعرض «إيجيبت إنرجي»: منصة مثالية للشركة

شاركت «هيتاشي إنرجي»، شركة التكنولوجيا الرائدة عالميا في شبكات الطاقة، بمعرض «إيجيبت إنرجي 2021»، المنعقد في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ولكونه ملتقى عالميا لمجتمع الطاقة بشمال أفريقيا على مدار الـ30 عاما الماضية، حرصت «هيتاشي إنرجي» على الانضمام راعيا بلاتينيا، لهذا الحدث الجلي، مسلطة الضوء على أحدث حلولها التكنولوجية المستدامة في مجال الطاقة.

واستنادا على 4 ركائز أساسية وهي؛ الكوكب والسكان والسلام والشراكات، نجحت «هيتاشي إنرجي» في عرض حلولها العصرية بجناحها الاستثنائي بمعرض إيجيبت إنرجي 2021 لتساعد عملائها بالسوق المصرية في التغلب على تعقيدات التكنولوجيا، وزيادة كفاءة الطاقة، فضلاً عن تسريع عملية التحول إلى مستقبل محايد للكربون.

«هيتاشي»: معرض «إيجيبت إنرجي» منصة مثالية للشركة

من جانبه، صرح العضو المنتدب لشركة «هيتاشي إنرجي» في مصر وشمال أفريقيا، محمد الحسيني، بأنَّ معرض «إيجيبت إنرجي» يعد منصة مثالية لشركته، وتضع بشكل فعال التقنيات والخدمات المبتكرة للعملاء الحاليين والمستقبليين الذين يتوسعون خارج الشبك، ما يفتح مجموعة واسعة من الفرص في مجالات مثل التنقل المستدام والحياة الذكية.

وخلال مؤتمرها الصحفي المقام على هامش المعرض، رسخت «هيتاشي» دعائم ممارساتها المستدامة في مصر، التي نتج عنها المشاركة في مشروعات قومية عملاقة تؤمن طاقة نظيفة ومستدامة؛ منها أول خط ربط على الإطلاق للتيار المستمر عالى الجهد واسع النطاق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين السعودية ومصر، وأكبر مشروع لمحطة الرياح بمصر فى رأس غارب بخليج السويس والتي تصل طاقته التصميمية إلى 262.5 ميجاوات باستخدام 125 توربينا، بالإضافة إلى أول نظام هندسي متكامل لرفع جودة الطاقة وتحسين التغذية الكهربائية بمحطة محولات العوينات.

عدة جلسات تقنية لدعم الاستدامة والرقمنة في عالم الطاقة

وعلى هامش فعاليات معرض إيجيبت إنرجي 2021، سيقوم لفيف من خبراء هيتاشي إنرجي بعقد عدة جلسات تقنية ترتكز على دعم الاستدامة والرقمنة في عالم الطاقة؛ لتتناول تلك الجلسات نظرة شاملة حول منتجات TXpert™ و EconiQ™، بالإضافة إلى استعراض حلول حول جودة الطاقة والأمن الإلكتروني. ومن خلال خطتها الاستراتيجية للاستدامة للعام 2030، تلبي الشركة الحاجة الملحة إلى التحول العالمي في مجال الطاقة كما حددت أهدافاً واضحة في ما يتعلق بـالكوكب والسكان والسلام والشراكات.

وحددت شركة «هيتاشي إنرجي» أيضا أهدافا لتصبح محايدة للكربون في عملياتها، وتتوقع أن تبلغ هدفها المتمثل بتحقيق نسبة 100% من الطاقة الكهربائية الخالية من الوقود الأحفوري في عملياتها التشغيلية بحلول 2022.