خطوات متابعة تسجيل طلب الحصول على لقاح كورونا

يرغب العديد من المواطنين في التعرف على نتيجة تسجيلهم على موقع وزارة الصحة والسكان من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا وتقوية مناعتهم ضد الفيروس، بالتزامن مع الموجة الرابعة له، لذا توضح «الوطن» كيفية متابعة تسجيل طلب الحصول على لقاح كورونا.

خطوة بخطوة.. كيفية متابعة تسجيل طلب الحصول على لقاح كورونا

1 - ينبغي في البداية الدخول إلى موقع وزارة الصحة والسكان والمخصص لتسجيل طلب الحصول على لقاح فيروس كورونا، إلى جانب متابعة حالة الطلب الذي تم تسجيله، ويمكن الوصول إلى هذا الموقع من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - بعد الدخول على الصفحة الرئيسية للموقع، سيظهر أمام الشخص اختيارين، الأول هو «التسجيل لطلب اللقاح»، والثاني هو «متابعة حالة طلب اللقاح»، ويجب في هذه الخطوة الضغط على الأيقونة الثانية وهي «متابعة حالة طلب اللقاح».

3 - بعد الضغط على «متابعة حالة طلب اللقاح» سوف تظهر أمامك صفحة جديدة، مطلوب فيها كتابة «رقم الطلب» وهو رقم التسجيل الخاص بك الذي تم إرساله من قبل أثناء مرحلة التسجيل لتلقي اللقاح، وهو المكون من 20 رقم.

4 - ويجب أيضا على الراغب في متابعة تسجيل طلب الحصول على كورونا كتابة آخر أربعة أرقام سواء للرقم القومي أو جواز السفر.

5 - وأخيرًا وبعد ملء مختلف البيانات المطلوبة يُمكن الضغط على أيقونة «استفسار» وهي الخطوة الأخيرة.

6 - سوف يظهر في الصفحة الأخيرة تفاصيل متابعة تسجيل طلب الحصول على لقاح فيروس كورونا.

نصائح من وزارة الصحة لتقليل احتمالية الإصابة بفيروس كورونا

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان قد وجهت العديد من النصائح إلى مختلف المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ومنها عدم التواجد داخل الأماكن المزحمة، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى تلقي لقاح فيروس كورونا من أجل تقليل فرص الإصابة بالعدوى.