افتتاح المرحلة الأولى من أكبر مستشفى جامعي للطوارئ بأسيوط بسعة 200 سرير

افتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي الجديد للإصابات والطوارئ، بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، وعدد من قيادات الجامعة.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بالدعم التى توليه الدولة من أجل إنهاء تجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ، والتى تُعد أكبر مستشفى على مستوى الجمهورية متخصصة في هذا المجال، حيث حظت بدعم كبير من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقب تفقده لأرض المشروع، مشيرا إلى تكاتف جهود مختلف الوزارات المعنية وذلك لتوفير التمويل المالي اللازم لبدء تشغيل المستشفى.

انطلاق العمل بالعيادات الخارجية لقسم العظام

وقال الدكتور طارق الجمال، إن افتتاحه للمرحلة الأولى من تشغيل مستشفى الإصابات شملت اليوم انطلاق العمل بالعيادات الخارجية لقسم العظام، والتي تشغل الطابق الأول من مستشفى الإصابات ومجهزة لاستقبال نحو 200 مريض من المترددين على العيادات الخارجية لإجراء الفحص الطبى وعلاج العظام، وكذلك إجراء العمليات البسيطة فى كسور العظام المختلفة، حيث من المقرر افتتاح المستشفى بالكامل خلال الشهور القليلة المقبلة.

الطاقة الاستيعابية للمستشفى

وأوضح الدكتور علاء عطية، أن مستشفى الإصابات الجامعي الجديد يُعد مشروعاً قومياً ضخماً مقام على مساحة 5500 متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 600 سرير و68 سرير عناية مركزة، و28 غرفة عمليات، ومن المقرر أن تحدث طفرة طبية فى مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الحوادث والإصابات فى كافة محافظات الصعيد.

طلاب جامعة أسيوط يشاركون في ملتقى الاتحادات الطلابية

في سياق آخر، أعلن الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، مشاركة وفد من طلاب الجامعة في ملتقى الاتحادات الطلابية الذي تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة في الفترة من 6 حتى 11 نوفمبر 2021، تحت شعار «قادة وقيادة»، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.