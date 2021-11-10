حريق في مخزن خردة بزفتى و3 سيارات مطافئ تسيطر على النيران

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، صباح اليوم، من السيطرة على حريق في مخزن للخردة دون وقوع إصابات، بعدما تم الدفع بـ3 سيارات مطافىء بقرية مسجد وصيف بمركز زفتى.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد مأمور مركز زفتى، باندلاع حريق هائل في مخزن للخردة بقرية مسجد وصيف.

تقدير قيمة الخسائر والتلفيات

كما انتقلت الأجهزة الامنية وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.