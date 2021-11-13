7 حالات يجب منحها مصل لدغات الثعابين وفقا لبروتوكول «الصحة»

استعرضت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، حالات إعطاء المصل المضاد لسم الثعبان، موضحة أن هناك 7 حالات تتمثل في حالات هبوط الدورة الدموية، واضطرابات القلب، والنقص الشديد في عدد الصفائح الدموية، والتدهور الموضعي للتورم والإحمرار، وحالات النزيف الشديد، وحدوث تشنجات، واضطرابات عقلية.

بروتوكول التعامل مع لدغات الثعبان

وتابع الطب الوقائي، في البروتكول الرسمي للتعامل مع المصل المضاد لسم الثعبان، الذي حصل «الوطن» على نسخة منه، بأنه لا توجد جرعات للمصل للأطفال وصغار السن، كما يتم عمل اختبار حساسية للمصل بالجلد قبل إعطائه للمصاب، وحددت الوزارة كميات جرعة المصل التي يجب أخذها وانقسمت إلى أربع مراحل، أولها في حالة عدم التأثير لا يتم أخذ المصل ولا يحتاج إلى علاج.

جرعات مصل لدغات الثعبان

وأضاف البروتوكول، أنه إذا كان تأثير سم الثعبان قليل، يتم إعطاء المريض 5 أمبولات من المصل على محلول «رنجر» أو جلوكوز 5%، بالتنقيط الوريدي على مدى ساعتين، وفي مرحلة التأثير المتوسط يعطى المريض 5 أمبولات من المصل على محلول «رنجر» أو جلوكوزعلى مدى ساعتين، وإذا كانت الحالة شديدة التأثير فلا يجب أن يعطى المريض 10 أمبولات، وقد تزيد حتى تصل إلى 20 أمبولا في الحالات شديدة الخطورة.

وأكد قطاع الطب الوقائي، أنه في حالات النزيف الشديدة يتطلب الأمر نقل الدم أو مشتقاته، عن طريق نقل كرات الدم الحمراء المكدسة، وفقا لانخفاض نسبة الهيموجلوبين، ونقل البلازما الطازجة المجمدة في حالات النزيف الشديدة، التي لا يمكن السيطرة عليها، مشيرة إلى الإسعافات الأولية لعضة الثعبان، التي تتضمن تنظيف مكان العضة وإعطاء المضادات الحيوية والعلاج في حالة تصلب المفاصل.