أوركسترا فيينا تصل لإحياء حفل افتتاح قاعة الموسيقى بالعاصمة الإدارية

أستقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، أوركسترا فيينا الفليهارموني، في زيارة للبلاد لتقديم حفل افتتاح قاعة الموسيقي بدار الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال الأسبوع المقبل، ويستمر الحفل على مدار يومين.

الفريق يضم 90 عازفا

واستقبلت نسرين عثمانلي مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، الفريق الموسيقي الذي يضم 90 عازفا، حيث وصلوا على متن رحلة الطائرة الكورية، وأشرف كل من أميرة أبو طالب ومروة الفار ونعمة حفني، من أعضاء المكتب على إنهاء إجراءات وصول الفريق داخل إحدى الاستراحات المميزة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية بالمطار لسرعة إنهاء الإجراءات، وتم تخصيص 4 كاونترات خاصة بالحجر الصحي لمراجعة شهادات الـ PCR.

وفور خروج الفريق الكبير من صالة الوصول بالمطار، جرى نقلهم إلى أماكن إقامتهم لبدء البروفات على الحفل.

وتعد أوركسترا فيينا الفليهارموني من أهم الأوركسترات على مستوى العالم، بقيادة المايسترو ريكاردو موتي، أحد أهم القادة في المشهد الموسيقي العالمي.