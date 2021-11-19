الأزهري: حسن البنا ترك إرثا من الفوضى والتكفير والقتل والاستبشار به

قال الشيخ أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، ترك إرثا يتلخص في الفوضى وانفراط الأمر، كما ترك عشرات من العقول ليست لديهم قدرة علمية، وإرثا شديد التعقيد والتكفير والقتل والاستبشار به، «ذلك الإرث جاء بعد خلط أصول الدين بفروعه، وخُيل له أنه على صواب، والخطأ العلمي الذي يبدو للبعض يسيرا مع مرور السنوات أدى لنتائج كارثية».

الأزهري: البنا لم يعط لنفسه وقتا للتعلم لينشئ الجماعة

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «الحق المبين»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، على قناة «DMC»، أن العلم هو أساس كل شيء، وهو الأمر الذي لم يكن موجودا لديه، كما أنه لم يعط لنفسه وقتا للتعلم التام والمتمكن حتى يؤسس الجماعة، «العلم شيء شديد المعيارية».

وأكد أن البنا أنشأ الجماعة وانبثق عنها عدد من الجماعات الأخرى المتطرفة، وذلك بسبب الحماس المبهم الأهوج والاندفاع الطائش والافتقاد للعلم والواقع، وعدم القدرة على التراكم التاريخي أو قراءة الواقع والصبر، «ده جعله يصطدم بالواقع بقوة ويندم في النهاية، وفوجئ البنا أن الأمور مش ماشية ومش ده اللي بيأمله، وفيه فقدان كبير، ليس عندهم تأصيل أو علم أو شريعة ولكنهم مالوا للهوا».

الأزهري: شيخ البنا قال إنه له أجر وعليه وزر وسوف يقتل

وأشار إلى أن شيخ حسن البنا كان الشيخ الكبير عبدالوهاب الحصافي، وعندما جاء إليه البنا لمباركة إنشاء جماعة الإخوان، وبعدما خرج عنه قال الشيخ «الحصافي» شهادة سجلها التاريخ: «له أجر وعليه وزر وسوف يقتل»، واستطرد الأزهري قائلا: «كأن الشيخ الحصافي ليس لديه نور بصيرة ولكن جلاء بالبصيرة وكرامات لأهل الله، الأثر السلبي ليس على جماهيره، ولكن عليه هو شخصيا».

وتابع: «في كتاب شهادتي عن الحياة للكاتب خالد محمد خالد عرض مشهدا للشيخ الحصافي وهو في مجلسه حكى أن البنا طلب منه مباركة الجماعة في موضع آخر، فرد عليه الشيخ الحصافي بقوله: سيجمع الله حولكم خلقا كثيرين فاتقوا الله فيهم».