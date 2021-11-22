إصابة مسن بكسور إثر سقوطه من الطابق الرابع بأسيوط

دخل مسن في غيبوبة، إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء قيامه بأعمال تشطيب بمنزل بمدينة أبوتيج بجوار المحلج القبلي، ونُقل المصاب إلى المستشفى الجامعي بأسيوط، ومن المشتبه إصابته بكسر في العمود الفقري.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورقسم شرطة أبوتيج، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع حادث سقوط شخص من الدور الرابع، بجوار المحلج القبلي.

المباحث والإسعاف ينتقلان لموقع البلاغ

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط عاطف خليل محمد أحمد، 61 عاما، من الدور الرابع بجوار المحلج القبلي، وهو في حالة غيبوبة تامة، وتبين إصابته باشتباه كسر بالعمود الفقري والضلوع.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات التي قام بها فريق من مباحث المركز، أنه أثناء قيام المصاب بأعمال تشطيب بالمنزل اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع، ونُقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجاري تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.