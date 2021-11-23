مدير الوكالة الدولية للطاقة: نسعى لتعميق علاقاتنا مع الجانب الإيراني

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، اليوم الثلاثاء، إنه يحاول توجيه البرنامج النووي لطريق يخدم توفير الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده بعد لقائه مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران، لمعالجة بعض الملفات بين طهران والوكالة.

محادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأضاف «جروسي»، أنه جرى اليوم محادثات مكثفة بين الطرفين ونعمل بجدية لدعم الحوار مع إيران وتحقيق نتائج إيجابية، مضيفًا أنه يسعى لتعزيز وتعميق العلاقات الثنائية مع إيران، بالإضافة إلى مواصلة المفاوضات لإيجاد أرضية مشتركة.

ولفت «جروسي»، لأهمية لقائه بوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، لمتابعة المباحثات بين الطرفين، حيث اتفق مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على عودته مرة أخرى إلى إيران.

ومن جانبه، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران، محمد إسلامي، إن مدير الوكالة أكد عدم مشاهدة أي انحراف في برنامج إيران النووي، مضيفًا أنه جرى الرد على القضايا التي أثيرت من قبل الأعداء، والاتفاق على إنهائها.

إيران ملتزمة بتسوية الخلافات الفنية مع الوكالة الدولية للطاقة

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، قال «محمد إسلامي»، إن إيران ملتزمة بتسوية الخلافات الفنية مع الوكالة بعيدا عن التسييس، لافتًا إلى أن جميع القضايا العالقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي قضايا تقنية بحتة.

«جروسي» يزور منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

وزار «جروسي»، صباح اليوم، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران، في ثالث زيارة من نوعها منذ فبراير الماضي، والتقى برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران، محمد إسلامي، الرئيس الجديد للمنظمة، فيما أعرب «جروسي»، عبر حسابه على موقع «تويتر»، عن أمله في معالجة الأسئلة العالقة مع المسؤولين الإيرانيين.

وبموجب اتفاقية سرية أطلق عليها «بروتوكول إضافي»، مع إيران، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجمع وتحليل الصور من كاميرات مراقبة مثبتة في المواقع النووية الإيرانية، كما ساعدت تلك الكاميرات في مراقبة برنامج طهران لبيان مدى التزامها بالاتفاق النووي، وفقا لوكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية.