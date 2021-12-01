إطلاق «البوابة الجيومكانية» لتحقيق اللامركزية وأهداف التنمية

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، سعى الوزارة الدائم لخلق فرص عمل جديدة لكل أفراد الأسرة، وخصوصاً المرأة والشباب، بمختلف المحافظات، بما يسهم فى النهوض بالمجتمع فى قرى الريف والمدن، فى إطار التكامل مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف «شعراوى»، خلال كلمته بمناسبة إطلاق ورشة منسقى مشروع أيادى مصر، أمس، أن الوزارة تدعم جهود تعزيز قدرات المرأة والشباب فى كل المحافظات، وتبنَّت مبادرتها لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية عبر المنصة الإلكترونية «أيادى مصر».

وقال الوزير إن منصة التجارة الإلكترونية لتسويق منتجات المحافظات «أيادى مصر» نجحت الفترة الماضية فى دعم المنتجات اليدوية للمرأة لتمكينها اقتصادياً وتحسين ودعم القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة فى الوصول للأسواق، وخلق فرص عمل للشباب والمرأة.

وأعلن «شعراوى» إطلاق الإصدار الأول للبوابة الجغرافية «الجيومكانية» لوزارة التنمية المحلية. وتابع الوزير قائلاً إن «البوابة الجيومكانية» تهدف لتوفير تبادل المعلومات والبيانات الجغرافية وتحديثها بشكل دورى، وتوفير مجموعة من المؤشرات المحلية لاستخدامها فى التنمية والتطوير وتطوير طرق التحليل المكانى ودراسة السيناريوهات لتقديم الحلول، وتوفر آلية تساعد فى التخطيط التنموى والمساعدة فى ضمان وتقييم الخدمات المحلية.