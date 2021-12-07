والدة الطفلة خديجة: «الرئيس حس بتعب بنتي وجاب لها الكرسي عشان ترتاح»

قالت الطفلة خديجة شعبان، إحدى أبطال احتفالية «قادرون باختلاف»، التي أجلسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على كرسي، إنها تحب الطبخ واللغات، موضحة: «أحب اللغتين الإسبانية والألمانية كما أتحدث اللغة الإنجليزية في مدرستي»، مشيرة إلى أنها شعرت بالفخر والسعادة عندما أجلسها الرئيس السيسي على الكرسي.

والدة الطفلة خديجة: «الرئيس حس بتعب بنتي»

فيما قالت نجوى عبد الخالق، والدة الطفلة خديجة، خلال حوارهما في برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، مع الإعلامية بسمة وهبة، إن ابنتها كانت مجهدة، متابعة: «الوقفة كتير بالنسبة لها مش مريحة، والرئيس حس بده وجاب لها كرسي عشان ترتاح، ودي لمسة جميلة وفيها اهتمام»، ووجهت الشكر للموقع الإلكتروني «دمج» بعدما جعل مؤسسوه ابنتها سفيرة له، كما ساعدوها على الحصول على مدرسين ومتخصصين للتعامل مع ابنتها.

دمج يستهدف تأهيل وتدريب ذوي القدرات الخاصة

ومن جهتها، قالت ياسمين جمال، شريك مؤسس في الموقع الإلكتروني «دمج» خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن الموقع يستهدف تأهيل وتدريب ذوي القدرات الخاصة من خلال الاستعانة بالمتخصصين، مشيرةً إلى أنها تتمنى الوصول إلى أكبر عدد من ذوي الهمم وتمكينهم من دخول المدارس.

تطوير التطبيقات المرتبطة بذوي الهمم

ووجّه حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي، التحية والتقدير لذوي الهمم والقائمين على تطبيق دمج، موضحًا: «نعمل على تطوير التطبيقات المرتبطة بذوي الهمم لإيصالها إلى أكبر عدد من البيانات»، كما يتم العمل على تدريب ذوي الهمم على تطوير مهاراتهم الرقمية، وبعد الانتهاء من الدورات الإلكترونية فإننا نخصص برنامج هي رائدة للمتميزات مثل ياسمين وخديجة لمساعدتهن على أن يتطورن في ريادة الأعمال، ورحبت ياسمين جمال، بما صرح به مستشار وزير الاتصالات، مؤكدة أنها تتمنى أن يتم تحويل الموقع إلى تطبيق.

وأعربت ياسمين، عن تمنيها بأن يكون هذا التطبيق مفيدًا لتقديم أكبر قدر من المساعدة لذوي الهمم، وتوفير فرص عمل بشكل أكبر لهم.