حبس زوج مزق جسد زوجته بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيق

أصدر المستشار أحمد حسن، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز بسيون، بحبس زوج قتل زوجته ومزق جسدها بـ«سلاح أبيض» بسبب خلافات مادية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شهود عيان على الجريمة

وأفاد شهود عيان أن الزوج فر هاربًا بعدما ترك زوجته غارقة في دمائها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكن ضباط مباحث مركز بسيون، من ضبط المتهم الهارب وعرضت الجثة على الطب الشرعي.

تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز بسيون، يفيد بمقتل ربة منزل داخل مسكنها في قرية صالحجر بدائرة المركز.

وأوصى مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث جنائي، قاده اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية بالغربية، تحت إشراف العقيد محمد عاصم، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفرالزيات، وانتقل الفريق إلى موقع الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

نتائج التحريات الأمنية حول الواقعة

وأفادت التحريات الأولية الأمنية، بأن المتهم قتل المجني عليها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية، حيث إنه كان يعمل بإحدى الدول العربية وعندما عاد لم يجد «تحويشة شقاء العمر» التي كان يرسلها لها، وفر هاربًا.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث مركز بسيون وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث.

كما أوصت جهات التحقيق بالنيابة العامة والانتقال الجهات الأمنية للمعاينة، وتفريغ الكاميرات.

تفريغ كاميرات مراقبه واستجواب الزوج المتهم بقتل زوجته

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.