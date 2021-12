ببجي تحتفل بالذكرى الثانوية الثالثة لإصدارها بالعربية.. منافسات رائعة

تحتفل ببجي موبايل PUBG MOBILE بالذكرى السنوية الثالثة لإصدار نسختها باللغة العربية خلال مهرجان يضم ثلاثة مسابقات لألعاب ببجي موبايل الممتعة، والذي يضم فعاليات وهدايا داخل اللعبة والمحتوى الترفيهي للمشاهير والمفاجآت الموسيقية والتعاونات بين الفنانين؛ إضافةً إلى عودة بطولة تحدي نجوم ببجي موبايل الشهير للألعاب الإلكترونية والقائم على الدعوات.

تحت شعار «رحب بالشتاء»

ستحتفل ببجي موبايل تحت شعار «رحب بالشتاء»، بذكرى نسختها العربية الناجحة عبر ثلاث منافسات مليئة بالتشويق تضم المحتوى المباشر وعبر الإنترنت والمسابقات التي ستسرّ وتمتّع عشاق لعبة الجوال المفضلة في العالم.

وستشهد فعالية «رحب بالشتاء» بدءاً من 6 ديسمبر ثلاثة أحداث منفصلة داخل اللعبة لمكافأة لاعبي ببجي موبايل بالجوائز المتعددة. وسيتمكن اللاعبون باستخدام نقاط Wish من فتح الأمنيات Wishes المختلفة في بطاقات Wish التي تمتاز بزخارف متنوعة. وبعد مشاركة بطاقات Wish مع الأصدقاء، سيصبح اللاعبون مؤهلين لسحب مجموعة المكافآت الرائعة.

ستتساقط الجوائز من سماء ردهة اللعبة مع الإنزالات الجوية Purple Airdrops الجديدة والمتوفرة لفترة محدودة، والتي ستمنح اللاعبين المكافآت العشوائية التي تشمل: فرصة الفوز بحقيبة ظهر حقيقية لفريق Liverpool FC، استمراراً لتعاون ببجي موبايل وفريق نادي ليفربول لكرة القدم. كما ستتوفر ملايين نقاط UC، حيث سيكافأ جميع اللاعبين الذين ينفقون نقاط UC خلال الفترة الزمنية المحددة في السحب وسيحصلون على المزيد من نقاط UC كمكافأة.

ثلاث مشاركات جديدة للمشاهير

يستمر الاحتفال الثلاثي في العالم الحقيقي مع ثلاث مشاركات جديدة للمشاهير، إضافةً إلى المحتوى الترفيهي والموسيقي المليء بالنجوم والذي تشتهر به ببجي موبايل بين عشاقها من اللاعبين الناطقين باللغة العربية.

وستشهد حلبة المشاهير وشخصيات الإنترنت الشهيرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنافسهم ضمن فرق ببجي موبايل في مسلسل مختصر يضم ثلاث حلقات جديدة ستُبث اعتباراً من 3 ديسمبر على قناة ببجي موبايل على اليوتيوب. وستشهد التحديات قيادة Tareq AlHarbi لفريقه الذي يضم Areej و TM Faisalو Rakan Suleimanلمواجهة فريق Ahmad Sheriff المكون من Darine Bayed و Dostorو Bode للفوز بلقب الفريق الأفضل. وإضافةً إلى المتعة في كل حلقة من حلقات «حلبة النجوم» التي من المتوقع أن تحقق أرقام قياسية جديدة في عدد المشاهدين، سيتم فتح جوائز الجمهور الخاصة والفريدة.