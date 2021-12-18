محطات من حياة صفوت الشريف في ذكرى ميلاده.. وأسرته تكتفي بزيارة قبره

يوافق غدا ذكرى ميلاد صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى الأسبق، حيث ولد في 19 ديسمبر 1933 وتُوفي في 13 يناير 2020.

عائلة صفوت الشريف تحيي ذكرى ميلاده

وقال أحد أفراد عائلة صفوت الشريف، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنهم سوف يقومون بإحياء ذكرى وفاته في موعده، وذلك بزيارة مدافن العائلة بمنطقة مصر الجديدة والقريبة من مدافن عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

يذكر أن صفوت الشريف عمل رئيسا سابقا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير 2011 والذي صدر قرار بحله مع ثورة يناير.

محطات في حياة صفوت الشريف

ويُعد الراحل صفوت الشريف أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني المنحل عام 1977، وشغل منصب الأمين العام للحزب بين عامي 2002 2011، وعمل الشريف في الستينيات في جهاز المخابرات العامة وقد التحق بجهاز المخابرات العامة سنة 1957 وظل به عشر سنوات قبل أن يُفصل منه بحكم قضائي، فيما عُرف إعلاميا بـ«انحراف المخابرات».

وفي عام 1974 التحق الشريف بالهيئة العامة للاستعلامات وتدرّج سريعا في مناصبها حتى ترأسها عام 1979، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وفي عام 1980، عُيّن الشريف رئيسًا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.

ومع تولي الرئيس السابق حسني مبارك مقاليد الحكم، وفي عام 1982، تولى الشريف منصب وزير الإعلام واحتفظ به نحو 22 عاما حتى سنة 2004.

وفي عام 2002 تولى الشريف لمدة قاربت عشرة أعوام أمانة الحزب الوطني المنحل، والذي كان أحد أعضائه المؤسسين.

مناصب توالها صفوت الشريف

وكان الشريف أحد المقربين من مبارك والذي أسند إليه العديد من المناصب.

ومثُل الشريف غير مرّة أمام المحكمة؛ إحداها بعد حرب 1967 فيما عُرف بقضية «انحراف المخابرات» والتي كان الشريف أحد المتهمين فيها، وقضت عليه المحكمة في العام التالي بالطرد من جهاز المخابرات.

وبعد ثورة يناير 2011 مثُل الشريف، بين عدد من رموز حقبة نظام مبارك، للمحاكمة في عدد من التُهم، وحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات لإدانته في قضية تتعلق بالكسب غير المشروع.