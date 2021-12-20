اعتماد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بـ«تعليم بورسعيد»

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، والتي تشمل وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة وموجه عام وموجه أول ومدير إدارة بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

وتوجه محافظ بورسعيد، فى بيان صحفى، بالتهنئة للفائزين في مسابقة الوظائف الإشرافية بمحافظة بورسعيد، متمنيا لهم مزيد من التوفيق فى وظائفهم، واستمرار جهودهم لإثراء العملية التعليمية والنهوض بها.

وأكد محافظ بورسعيد، تقديم كافة الدعم للعملية التعليمية بما يحقق أهداف التطوير المنشودة، تماشيا مع خطة الدولة نحو النهوض بالتعليم.

تحقيق معدلات تطوير عالية في التعليم

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد حققت معدلات تطوير عالية خلال الفترة الماضية في قطاع التعليم تمثلت في إنشاء وتطوير العديد من المنشآت التعليمية، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لتكوين كوادر قادرة على بناء الدولة المصرية ومواكبة خطط التنمية.

لقاء طلاب أكاديمية النقل البحري

من جانب آخر، التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عددا من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، فرع بورسعيد وفرع أسوان بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك فى إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالعيد القومي، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور عبد المنعم عبد الباري رئيس الأكاديمية البحرية فرع بورسعيد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية هذا الصرح العملاق داخل المحافظة الذي يعتبر فخر لنا جميعا، مشيدًا بدور الأكاديمية في تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية التى تأتى تماشيا مع النهضة التي تشهدها المحافظة، خاصة تدريب عدد من الشباب على الأعمال الخاصة باللوجستيات والنقل البحري والأرصفة البحرية.

وسلم محافظ بورسعيد ورئيس الأكاديمية البحرية، شهادات لخريجي مشروعات كلية الهندسة «مشروع ريادة الأعمال»، والذين يمثلون مصر في معرض اكسبو دبي 2020.