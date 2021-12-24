إيناس جوهر توضح المعايير الرئيسية للإعلامي الناجح: «يبقى مثقف»

قالت الإعلامية القديرة إيناس جوهر، إن معاييرها الرئيسية في تحديد الشخصية الإعلامية التي قد تقابلها تعتمد بالمقام الأول على اهتمامات الشخص في البداية، ثم الاطلاع والشغف نحو المعرفة والتثقيف مستقبلا، «اللي غاوي رياضة لازم يعرف كل شيء عن الرياضة، ويتكلم أكتر في المعرفة على الرياضات الشهيدة مش الشهيرة، لأن فيه رياضات كتيرة حول العالم محدش يعرف عنها حاجة».

جوهر: عاصرت الأرشيف القوي والمهم والمؤثر في كل الدور الصحفية

وأضافت «جوهر»، خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنها عاصرت الأرشيف القوي والمهم والمؤثر في كل الدور الصحفية، وكان من الضروري على المذيعين في تلك الآونة أن يذهبوا إلى كل تلك الدور ليكون رؤية خاصة عن الشخصية التي سيحاورها مستقبلا، «الراديو إعداده سهل شوية، ولكن التليفزيون مهم وكل واحد من الإعداد ليه أهميته في جزئيته».

وأوضحت أنها قد تعلمت طيلة مسيرتها المهنية وتدين بالفضل للمذيع الكبير مفيد فوزي ومحمد تبارك وعصام بصيلة، «اشتغلت مع الكتاب الصحفيين الكبار، واتعلمت من كل واحد فيهم حاجة، واتعلمت من مفيد فوزي أن إزاي لجملة تبقى قصيرة وتخرج كالرصاصة في أذن المستمع بأسئلة قوية وساخنة».

برنامج تسالي كان برنامج لنشر المعلومات

وأكدت أن برنامج تسالي والتي كانت تقدمه من قبل لم يكن برنامجا يخص المنوعات، ولكنه كان برنامجا ينشر المعلومات حول الاختراعات الجديدة في الدول المختلفة أو الحكماء قديما والنوادر الشهيرة، «كل ده كان موجود في جرعة 8 دقايق، والناس كانت بتاخد المعلومة ببساطة وابتسامة، وأتصور أن ده كان الأمثل وكان بيناسبني».

وتابعتك «بحب الحوارات السريعة مع الشخصيات الكبيرة ويعرفها المستمع من زوايا جديدة، سواء في ضيف على الفطار أو عالم الصباح أو سهرات مسائية، إلى جانب الخط الدرامي، والبرامج اللي عملتها فيها خط درامي من الأشياء اللي بعتز بيها جدا».