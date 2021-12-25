الوزير: الرئيس رفض إحالة شركتين للنيابة.. وقال لي: «ساعدوهم ينجحوا»

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن واقعة رفض فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إحالة شركتين إلى النيابة.

وقال «الوزير»، في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات في الصعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «الفترة الماضية شهدت إثارة موضوع المصانع غير المرخصة التي تعمل في ركائز الكباري، وهذا الأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي سأل عليه، وكنت هحول الشركتين دول للنيابة بصفتي وزيرًا للنقل، لكن الرئيس السيسي قال: ساعدهم يوفقوا أوضاعهم وينجحوا».

السيسي يستكمل افتتاح مشروعات بالصعيد

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هذه الافتتاحات تأتي ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد»، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.