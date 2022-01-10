شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، صباح اليوم الاثنين، تدشين سلسلة من الحملات المرورية والأمنية التي تستهدف إحكام السيطرة والتواجد الشرطي لردع قائدي السيارات والدراجات النارية ومركبات الـ«توك توك» المخالفين لقواعد السير، والسير بدون الرخص.

وأسفرت الحملات عن تحرير 246 مخالفة مرورية، وتحصيل 42 ألف جنيه غرامات فورية بطنطا والمحلة.

تحصيل 42 ألف جنيه غرامات

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مباحث المرور بالغربية، يفيد بشن حملات مرورية مكبرة تحت إشراف العقيد محمود أبو المكارم رئيس مباحث المرور بالغربية، والعقيد أيمن مكاوي مدير إدارة المرور بمركزي سمنود والمحلة، لردع كل قائدي المركبات والسيارات والدراجات النارية ومركبات الـ«توك توك» المخالفة وإحالة كافة مخالفين للجهات المختصة.

ردع قائدي المركبات غير الملتزمين بالملصق الإلكتروني

وانتشرت الحملات المرورية بمداخل ومخارج الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بمدخل كميني دفرة والرجدية، فضلا عن كمين العلو بطريق «المحلة - كفرالشيخ - المنصورة» الدائري.

وأسفرت الحملات عن مصادرة 24 رخصة سيارة منتهية التسيير، وضبط 15 من قائدي السيارات منتهية الترخيص، وتحرير 52 محضر مخالفة سير بدون الملصق الإلكتروني، وبلغ إجمالي الغرامات الفورية 42 ألف جنيه.

جهود أمنية مرورية بشوارع الغربية

وكلفت إدارة مباحث المرور بالغربية بالتحري عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابات المختصة للتحقيق مع قائدي المركبات والسيارات والدراجات المخالفين.