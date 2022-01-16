أول صورة من خطبة هدير ابنة عبدالباسط حمودة

احتفل الفنان عبدالباسط حمودة، بخطبة ابنته الصغرى «هدير» في أجواء عائلية، بحضور الأصدقاء والأهل. وحصلت «الوطن» على أولى صور خطوبة هدير عبدالباسط حمودة، وخطيبها عمرو سلامة.

وكان عبدالباسط حمودة قد نشر مقطع فيديو أثناء حفل الخطوبة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق قائلًا: «خطوبة هدير ابنتي مفيش مبروك».

هدير عبدالباسط حمودة تحتفل مع أسرتها

وكان الفنان الكبير عبدالباسط حمودة قد حل ضيفا على «الوطن»، في احتفالية خاصة بالعام الجديد 2022

وأضاف عبدالباسط حمودة لـ«الوطن»، قائلاً: «مراتي ربنا يخليها لي ومايحرمنيش منها ويجعل يومي قبل يومها، دي اللي كلت معايا الملح والفول ونامت معايا على الحصيرة، شافت الغلب كله».

وأضاف «أنا قعدت 6 أشهر أشرب شاي بعيش ناشف، وهي تقول لي أصبر بكرة ربنا هيكرمنا، وأبوها مقاول كبير، ما كانتش تقوله هات جنيه، وهي بتعرف تدبر أمورها، وكل اللي أنا فيه ده من رضا الله ورضاها عليّا».

يذكر أن الفنان عبدالباسط حمودة كان قد شارك بأغنية خلال مسلسل الفرح فرحنا الذي يذاع حاليا عبر قناة «إم بي سي»، وهو من بطولة أوس أوس وميرنا جميل وويزو ومحمد ثروت وسامي مغاوري وعارفة عبدالرسول، ومن إخراج معتز التوني وتأليف حسين مصطفى محرم.