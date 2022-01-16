ضبط 254 تاجرًا ومتعاطيًا للمخدرات في 24 ساعة.. بينهم 10 سائقين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص؛ لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمحافظة كفر الشيخ.

ووفق بيان، أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأحد، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة بيلا، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بمسكن أحدهما، وبحوزتهما «1100 قرص مخدر - فرد محلى وطلقة من ذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول»، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

ضبط 750 قرصا مخدرا

كما تمكنت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ أيضًا، من عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وعثر بحوزة المتهم على «بندقية خرطرش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو – 750 قرصا مخدرا – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول».

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه.

ضبط 244 قضية مخدرات وتنفيذ 86255 حكما قضائيا

وشنت مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة مكبرة؛ لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 190 قطعة سلاح نارى بحوزة 160 متهمًا، تنفيذ 86255 حكما قضائيا متنوعا، كما جرى ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 6 متهمين، ارتكبوا 15 حادثا متنوعا، و244 قضية مخدرات بإجمالي 251 متهما، 309) دراجات نارية مخالفة، و27907 مخالفات مرورية متنوعة.

كما جرى فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.