«الوطن» ترصد فرحة أسرة وجيران تريزيجيه بهدف الفوز على المغرب

فرحة كبيرة انتابت الجماهير المصرية عقب إحراز اللاعب محمود حسن «تريزيجيه»، ابن محافظة كفر الشيخ، للهدف الثاني للمنتخب المصري، أمام نظيره المغربي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ليضمن التأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية «الكاميرون 2022»، ليؤكد جيران وأقارب اللاعب، صاحب هدف الفوز والتأهل، أنه لاعب من طراز فريد، وكان أحد نجوم اللقاء وسبباً في فوز منتخب مصر، وتأهله للمربع الذهبي للبطولة.

وأجرت «الوطن» بثاً مباشراً مع أقارب تريزيجيه، من أمام منزله بمدينة كفر الشيخ، الذين أكدوا أنه يستحق الكثير، معتبرين أنه «ابن المحافظة البار»، الذي رفع اسمها عالياً، ووضعها على خريطة حديث العالم في مجال كرة القدم.

«محسوب»: تريزيجيه مجتهد وهيكون سبب اللقب

الدكتور محمد محسوب، ابن خالة اللاعب تريزيجيه، أكد أن اللاعب أسعد الملايين من أبناء مصر، بإحرازه الهدف الثاني، الذي تسبب في فوز منتخب مصر وتأهله إلى نصف نهائي البطولة، وتابع بقوله: «فرحتنا كانت فرحتين، الأولى فرحة مصر، والتانية كانت لمحمود، علشان هو لاعب مجتهد وربنا كلل جهوده بالهدف التاني»، وأضاف: «محمود رفع راسنا، والبطولة بتاعتنا، والهدف اداله الثقة علشان يرجع أحسن من الأول».

واستطرد «محسوب» قائلاً: «محمود بيغير على فريقه، وبيلعب كويس، ومخلص في أدائه في الملعب»، معتبراً أنه شرف لمحافظة كفر الشيخ وحطها على الخريطة، والعالم بيتحدث عن كفر الشيخ، بسبب تألق تريزيجيه، وأضاف: «بإذن الله هيكون سبب رئيسي في فوز مصر بالبطولة، ومحمود طول عمره طيب من صغره ومجتهد، ومعروف عنه حب الخير هو واخواته، وكلنا بندعي له كل ماتش، وبنبقى حابسين أنفاسنا في كل ماتش بيشارك فيه».

وتابع بقوله: «كنا خايفين من مستوى المنتخب قبل مباراة المغرب، كان الأداء سيئاً، لكن دي أحسن مباراة، كانت أمام المغرب، واللعيبة عملوا شغل كويس، وتابعنا المباراة مع أسرته، وكنا مبسوطين، وبأقوله بالتوفيق، أنت تستحق كل خير وهتحقق البطولة»، مشيراً إلى أن «تريزيجيه كان في كفر الشيخ قبل حوالي شهر، بييجي يبص علينا كلنا وبيسافر على طول».

ابن خالة تريزيجيه: «هيجيب جولين المباراة الجاية»

وأكد «محمد حنفي»، ابن خالة تريزيجيه، أن «البلد كلها تعيش في سعادة، محمود رفع راسنا، وحط عينه على الجون، وفعلاً ربنا وفقه، وهو لاعب مجتهد وبيتعب، وهيفرحنا أكتر»، وتابع بقوله: «محمود صديق عزيز علينا كلنا، وطول عمره في حاله وعايش لمستقبله وغلبان، والناس كلها بتحبه»، واختتم قائلاً: «متوقعين إن شاء الله إن اللي جاي يكون أحسن، وتكون البطولة من نصيب مصر، وتريزيجيه هيجيب جونين المباراة المقبلة».