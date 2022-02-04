شاعر سعودي: النقاد يتهمون الفن بتهم نوجهها حاليا للثقافة العربية

قال الدكتور عبدالله السفياني، الشاعر والناقد السعودي، إن النقاد لديهم حساسية مفرطة من كل شيء، وهي حساسية ليست وليدة العصر ولكنها موجودة في كل العصور، والفلاسفة أيضا أكثر حساسية، «دايما بشبههم بالسنافر وخاصة السنفور غضبان الذي لا يرضى بأي شيء».

النقاد يشبهون «السنفور غضبان»

وأضاف «السفياني»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه وتاريخ الأفكار مليء بالانتقادات والثقافات المغايرة العصر، ولا يكاد يمر عصر أو قرن إلا والفلاسفة والنقاد يتهمون الثقافة بنفس التهم التي نوجهها نحن حاليا للثقافة العربية، «هي طبيعة ثقافية موجودة، وطبيعة النقد هكذا».

وأوضح أن القصيدة العربية تمر في هذا الزمان خاصة في فترة ما بعد الألفية بأفضل زمانتها خاصة القصيدة العمودية التي كنا نعتقد في فترة من الفترات أنها أدت دورها ويجب أن تنتقل، ووصلنا إلى بعض النقاد الذين قتلوا الشعر من الأساس.

هناك إشكاليات في القصيدة العمودية

وتابع: «القصيدة العمودية استطاعت أن تدخل في مرحلة جديدة صادمة وخرجت على يد الكثير من الشعراء الكبار الذين أحيوا القصيدة العمودية وحقنوها بأساليب جديدة مشتقه من عوالم السرد والتفعيلة والشعرية الموجودة في النصوص النثرية بشكل كبير ما كون نصوصا عمودية أو خليلية لافته، واستمر ذلك لعشر سنوات».

وأكد أنه وحاليا توجد بعض الإشكالات الحقيقية في القصيدة العمودية بسبب التناسق والتكرار والتقليد في أشياء كثيرة، لافتا إلى أن انعكاسات العالم العربي يجب أن لا نهملها، حيث أن العوالم الرقمية ليست عوامل أدواتية، ولكنها عوامل قادرة على صناعة رؤية جديدة للكون والحياة، «كمل عصر من العصور له أدواته الخاصة، ومن خلال هذه الأدوات نتعرف على الكون من حولنا، ولا نستطيع أن ننفصل عن رؤية السماء والأرض وكل ما حولنا بعيدا عن العوامل الأدواتية التي نعيشها».