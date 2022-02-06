الأغلى في مصر.. تعرف على الكنز الأسود بكفر الشيخ

تتنوع الكنوز بين باطن الأرض، وفي أعماق البحار، ولكن مصر بها كنز كبير لا يقدر بمال ويعتبر إحدى الثروات المعدنية الواعدة إلا وهو الكنز «الأسود»، للرمال السوداء، والذي يقع بشمال مصر، جنوب الطريق الدولي الساحلي المار من مدينة بلطيم، بمحافظة كفرالشيخ، لتتبقى شهور على استخراج ثروات هذا الكنز الضخم.

معالم مشروع الرمال السوداء

ويُعد هذا المشروع الكبير أحد أهم المشروعات المهمة لمصر، في الوقت الحالي، كونه من الصناعات الرئيسية، التي تدخل في صناعة المعادن الثقيلة، والبوايات، والكريستال، وصناعة الطائرات، والصواريخ وأطراف الدبابات، كصناعات محورية ومهمة للغاية في الوقت الراهن.

الرمال السوداء وقيمتها: «كنز اقتصادي كبير»

مشروع الرمال السوداء، بشمال مصر، بمحافظة كفرالشيخ، يعد من القوى الناعمة، وهو كنز كبير اقتصادياً، لما توصل له المسح الجوي مؤخراً والتي قامت به هيئة المواد النووية المصرية، عن امتلاك مصر لما يقرب من 11 موقعًا على السواحل الشمالية تتواجد بها الرمال السوداء، وبتركيزات مرتفعة بدءًا من سواحل رشيد، حتى سوحل العريش بطول ساحل 400 كيلو متراً كنز من ملايين الرمال السوداء.

مصانع الكنز الأسود

بينما يقع المصنع الأول، لاستخراج العناصر من الرمال السوداء، بمنطقة ملاحة منسي ببلطيم، على مساحة 80 فدانا، جنوب الطريق الدولي الساحلي، ويستخرج من عناصر هذا المشروع المهم أكثر من 41 عنصراً من المعادن، ومنها واليورانيوم المشع، والزركون، المونازيت، والتي تدخل في صناعات كثيرة ومهمة مثل صناعة الصواريخ، والطائرات وهياكل السيارات، والسيراميك، والبوايات ومواد الإشعاع النووي، والكريستال، وغيرها.

كما يقع المصنع الثاني، للرمال السوداء ، بشمال الطريق الدولي، غرب محطة توليد الكهرباء العملاقة بالبرلس، على مساحة 35 فداناً، ويشارك في هذا المشروع محافظة كفر الشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وينفذ المشروع شركة صينية بتكلفة إجمالها 24 مليون دولار كمرحلة أولى للمصنع الثاني في حدود مركز مطوبس، بالمحافظة.

الكراكة «تحيا مصر» جرى استيرادها لصالح مشروع الرمال السوداء

كما تم استيراد الكراكة «تحيا مصر» كول كراكة في مصر، والعالم تعمل بالطاقة الكهربائية، ويبلغ وزنها 550 طنا وصُممت خصيصا من الشركة المصنعة لها لصالح مشروع الرمال السوداء، بشمال مصر، بمحافظة كفرالشيخ، وتبلغ طاقة إنتاجيها يومياً 2500 طن رمال سوداء في الساعة، وتم شحنها على سفينة من ميناء «روتردام» في هولندا، وصولا لميناء الإسكندرية، ثم قطرها لمنطقة بوغاز البرلس، بمحافظة كفرالشيخ، حتى وصلت أرض المشروع للرمال السوداء، بمنطقة ملاحة منيسي، ببلطيم.