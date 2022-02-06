والد محمد شريف: «ابني في مهمة وطنية.. ونسي اللي حصل أمام الكاميرون»

قال شريف محمد، والد محمد شريف، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، اليوم، إن نجله جاهز لخوض مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، التي تنطلق خلال دقائق، موضحًا أن نجله يعيش في معنويات عالية للغاية، متابعا: «بعتبر ابني محمد شريف في مهمة وطنية يحمل اسم مصر، وليس هناك مشكلة من خروجه في مباراة الكاميرون بعد نزوله بدقائق».

والد محمد شريف يتوقع فوز مصر بثلاثية

وأضاف «شريف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «ETC»، أن محمد شريف نسى ما حدث له عقب خروجه من مباراة مصر والكاميرون، قبل انتهاء الوقت الإضافي، متوقعًا فوز الفراعنة على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مختار مختار: مباراة مصر والسنغال صعبة

وأعرب مختار مختار، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عن تمنياته بفوز الفراعنة على السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، مشيرا إلى أن المباراة صعبة للغاية، كما أن لاعبي المنتخب الوطني الأول بذلوا جهودا كبيرة طوال مشوار البطولة، مناشدًا لاعبي المنتخب المصري بحسم اللقاء في شوطي المباراة، بسبب المجهود الكبير المبذول في مباريات كوت ديفوار والكاميرون والمغرب.

وأشار «مختار»، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، إلى أن لاعبي مصر لعبوا وقتا إضافيا في 3 مباريات، ويخشي انخفاض المعدل البدني في حال استمرار التعادل بين الفريقين بعد انتهاء الوقت الأصلي، ورفض تشبيه مباراة مصر بأنها عبارة عن مواجهة بين محمد صلاح وساديو ماني؛ لأن المباراة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي.