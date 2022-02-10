والدة المذيعة نوران محمود: «بنتي ملهاش ذنب في الهجوم اللي عليها»

مداخلة هاتفية لشخص انتحل شخصية السير دكتور مجدي يعقوب، في برنامج «الحياة أحلى» الذي يقدمه المذيعان شريف عادل ونوران محمود على قناة «الحدث اليوم»، أثارت الجدل على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وبدأت كثيرون في الهجوم على القناة والبرنامج وطاقم الإعداد به، فيما قررت نقابة الإعلاميين، وقف البرنامج والمذيعين وتحوليهم للتحقيق.

أعداء النجاح السبب

من جانبها، علقت والدة المذيعة نوران محمود، خلال حديثها مع «الوطن»، بأن ابنتها لم تكن على دراية بأن الذي كان على المكالمة الهاتفية شخص منتحل صفة السير مجدي يعقوب، موضحة أن ما حدث أعمال كيدية مدبرة من قِبل أعداء لها هي والمذيع شريف عادل.

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وأضافت: «نوران كانت في أول ظهور إعلامي لها، وما حدث ليس لها ذنب فيه، ولكن هذا قضاء الله وقدره، ولكن بنتي بتواجه هجوم عليها مش طبيعي بعد اللي حصل ده، هي ذنبها إيه تتعرض لكل الهجوم ده، فما حدث لا يتحمله سوى فريق الإعداد والمسؤولين عن البرنامج».

علاقة المذيع شريف عادل بشخص أدعى بأنه مساعد مجدي يعقوب

في وقت سابق، قالت المذيعة نوران محمود، في بث مباشر على موقع «الوطن»، إنه ليس هناك شخص في البرنامج معه رقم الهاتف الشخصي للدكتور مجدي يعقوب، ولكن التواصل كان عن طريق شخص يدعى محمد جمال، وأبلغهم بأنه مساعد لجراح القلب العالمي، وتربطه علاقة بالمذيع شريف عادل من قبل، وتواصل معه وأخبره بأنه سيجعل السير مجدي يدخل في مكالمة هاتفية في الحلقة الأولى من برنامج «الحياة أحلى».

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وتابعت أن ذلك لم يكن التعاون الأول ما بين شريف عادل ومحمد جمال المدعي بأنه مساعد الدكتور مجدي يعقوب، وأنهما تعاونا سويا من قبل خلال عمل المذيع شريف على قناة «الصحة والجمال»، موضحة أن المكالمة كانت جماعية بين محمد جمال والدكتور مجدي وفريق البرنامج، وذلك بعد رفض «جمال» أن يمنحهم رقم دكتور مجدي لحرصه الشديد على عدم تداوله.