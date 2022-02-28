طالبة تحاول إنهاء حياتها بـ«سم الفئران» و«جرح قطعي في اليد»

أُصيبت طالبة في مركز العسيرات جنوب سوهاج، بقيء وضيق في حدقة العينين، بعد أن طعنت يدها اليسرى بسكين وابتلعت سم فئران، إثر مرورها بحالة نفسية سيئة، ونقلت إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مستشفى سوهاج الجامعي، يفيد بإصابة طالبة بقيء وضيق في حدقة العينين وجرح طعني في اليد اليسرى، إثر مرورها بحالة نفسية سيئة، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت والدتها بأنّ ابنتها أصابت نفسها بـ«سكين»، وتناولت سم فئران، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، وتم التحفظ على والدتها، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إخطار مدير الأمن بالحادث

وبالفحص تبين ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول «هاجر. م. م» 17 عاما، مقيمة بمركز العسيرات جنوب سوهاج، مصابة بقيء وضيق بحدقة العينين وجرح قطعى في يدها البسرى.

تصادم «متوسيكل وتروسيكل»

وفي سياق آخر، شهد طريق «سوهاج ـ جرجا» الزراعي، تصادم «متوسيكل وتروسيكل»، ما أدى إلى إصابة قائد الدراجة البخارية بجروح، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبسؤال قائد «التروسيكل»، أفاد بأنّه فوجئ بقائد الدراجة البخارية أمامه، ولم يتمكن من مفادته، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة.