30 قتيلا في تفجير مسجد خلال صلاة الجمعة بباكستان

لقى ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم، وأصيب العشرات في انفجار قوي وقع اليوم داخل مسجد في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وفقا لما ذكرته الشرطة الباكستانية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ضابط باكستاني قوله: «نحن في حالة طوارئ ويتم نقل الجرحى إلى المستشفى، كما نحقق في طبيعة الانفجار لكن يبدو أنه هجوم انتحاري».

ووقع التفجير الانتحاري داخل مسجد في كوجا ريسالدار في بيشاور عندما تجمع المصلون لأداء صلاة الجمعة في المسجد، وتم نقل العديد من الجرحى إلى مستشفى الطوارئ بمستشفى ليدي ريدينج في سيارات الإسعاف عبر الممرات المزدحمة، حيث ورد أن البعض في حالة حرجة.

رئيس الوزراء يدين الهجوم

وأدان رئيس الوزراء عمران خان بشدة الهجوم ووجه السلطات لتوفير الرعاية العاجلة اللازمة للمتضررين.

مقتل قائد الشرطة

وقال، إعجاز أحسان، وهو مسؤول بالداخلية الباكستانية، إن من بين القتلى قائد الشرطة في المنطقة، ووفقا للتقارير الأولية، وتابع إن اثنين من المهاجمين المسلحين المشتبه بهم دخلا المسجد في مدينة بازار قيصا خواني وفتحوا النار على رجال الشرطة، وقتل الشرطي ومهاجم وأصيب آخرون في إطلاق النار، وقال أحسان إنه بعد إطلاق النار، ركض المهاجم المتبقي داخل المسجد وفجر القنبلة، مما زاد من عدد الضحايا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

وبحسب ما ورد كان ما لا يقل عن 150 مصليا من الشيعة داخل المسجد لأداء صلاة الجمعة، ونقلت الوكالة عن أحد الشهود من المصلين، الذي كان على وشك دخول المسجد عندما ألقاه الانفجار القوى إلى الشارع، قال إنه عثر على جثث في كل مكان عندما فتح عينيه، وقال: «فتحت عيني وكان هناك غبار وأجساد في كل مكان».

وذكر مسؤولو مستشفى الطوارئ في مستشفى ليدي ريدينج، إن الفوضى سادت حالة الطوارئ، حيث كافح الأطباء لنقل الضحايا الجرحى إلى غرف العمليات.