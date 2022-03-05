5 آلاف مواطن يحضرون فعاليات اليوم الثاني من مهرجان دندرة الثقافي بـ قنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لليوم الثاني على التوالي، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء، الذي تنظمه وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومحافظة قنا، خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي شهد تألق المطربة المصرية ريهام عبد الحكيم، بحضور أكثر من 5 آلاف مشاهد من محافظة قنا والمحافظات المجاورة.

وشهد اليوم، حضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

إعادة صياغة الوجدان للمواطن المصري

أكد محافظ قنا، أن مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، يعكس الحالة المتميزة من الحراك الثقافي الذي تعيشه الدولة المصرية بكل أرجائها، لتحقيق العدالة الثقافية، ووصول المنتج الإبداعي لكل ربوع الوطن، خاصة صعيد مصر، إيمانا بأهمية القوى الناعمة والفنون والمصادر الثقافية والمعرفية، في إعادة صياغة الوجدان للمواطن المصري، والانتماء لوطنه.

مهرجان دندرة يُعد لقاء ثقافي متميز

وأضاف الداودي، أن مهرجان دندرة يُعد لقاء ثقافي متميز، يضم عشاق الوطن الغالي، ويعكس حسن أخلاقنا، وتوافق أرواحنا تجاه وطن نحبه ونقدسه، مقدما شكره وتقديره لوزارتي الثقافة والسياحة والآثار، على تنظيم هذا المهرجان بمعبد دندرة، الذي يظهر شموخ تاريخنا، وقدرة أجدادنا وخلود حضارتهم، التي ترسل لنا رسالة واضحة، بأننا أمة تتغنى بمجد أبائها وتبني مجدا لأبنائها.

الجدير بالذكر، أن برنامج مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الثاني، يتضمن إقامة 3 حفلات على مدار ثلاثة أيام، ييحييها هاني شاكر، وريهام عبد الحكيم، وياسر سليمان، وايمان عبد الغني و طارق العربى طرقان، وشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.