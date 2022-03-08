إشادات من الجمهور بـ هيثم دبور بعد إعلانه عن مسلسل مذكرات عمر الشريف

انهالت إشادات عديدة من الجمهور للسيناريست هيثم دبور، بعد إعلانه حصوله على حقوق تحويل مذكرات الفنان العالمي عمر الشريف إلى مسلسل درامي.

وجاءت التعليقات على منشور السيناريست كالآتي: «لو مسلسل تسجيلي هايبقي أحلي بكثير »، وورد تعليق أخر: «بالتوفيق إن شاء الله.. خطوة رائعة»، و«ياريت يكون فيه مصداقية في الطرح... مهما كانت الحقائق صادمة»

تحويل مذكرات عمر الشريف لمسلسل

وكتب هيثم دبور، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك» منشورا، يوضح تفاصيل عمله المنتظر: «حصل السيناريست والروائي هيثم دبور على حقوق تحويل مذكرات الفنان العالمي عمر الشريف إلى مسلسل درامي، وذلك بعد توقيع عقد مع طارق عمر الشريف، نجل عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة».

وأضاف: «كان عمر الشريف قد فصل في مذكراته الخاصة كواليس صعوده إلى هوليوود، واحترافه البريدج، وتفاصيل أخرى عديدة لم يسبق عرضها بالإعلام العربي».

هيثم دبور يصف المذكرات بالجرأة الشديدة

كما وصف «دبور» مذكرات عمر الشريف بأنها تمتاز بـ «الجرأة والصدق الشديدين»، مبديا سعادته بتوليه مسؤولية عرضها على الشاشة للجمهور.

نجل عمر الشريف متحمس للتجربة

من ناحيته، أبدى طارق عمر الشريف حماسته لرؤية تلك المذكرات في عمل فني كبير على إحدى المنصات العالمية، عبر إنتاج يليق بذكراه، ويعكس مكانته في تاريخ السينما.

وفاة الفنان عمر الشريف

توفي الفنان عمر الشريف بالقاهرة يوم 10 يوليو 2015 أثر نوبة قلبية حادة عن عمر يناهز 83 عاما، بعدما قدم عدد كبير من الأعمال الفنية، واستطاع أن يحفر اسمه بين النجوم.

وفي أوائل الستينيات التقى بالمخرج العالمي دافيد لين، والذي اكتشفه وقدمه في العديد من الأفلام، ومع انشغال عمر بالعالمية بدأ في إهمال زوجته وبيته مما أدى إلى انفصاله عن فاتن حمامة في منتصف السبعينيات.

قام عمر الشريف بتمثيل أدوار كوميدية منها دوره في فيلم سري للغاية عام 1984، وبعدها ابتعد عن الساحة الفنية، واكتفى بظهوره في البرامج والمسلسلات والسهرات كضيف شرف.