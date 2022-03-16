إحالة أحد المتهمين بقتل شاب وإشعال النار في جثته ببنها للمفتي

أمرت محكمة جنايات بنها، في محافظة القليوبية، قبل قليل، بإحالة أوراق أحد المتهمين في واقعة مقتل شاب وإشعال النار في جثته، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من دور شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وعقدت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عادل علي ماهر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد، لاستكمال نظر القضية رقم 19610 لسنة 2012 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1901 لسنة 2012 كلي شمال بنها، والتي تضم 5 متهمين بقتل شاب يُدعى «أحمد م. ع.»، وسبق للمحكمة أن أصدرت أحكام بحق 4 متهمين، قبل أن تأمر بإحالة المتهم الخامس «وليد ص. س.» لمفتي الجمهورية.

استدراج المجني عليه وقتله بمنطقة نائية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، حيث استدرجه المتهم الأول إلى إحدى المناطق النائية بدائرة مركز شرطة بنها، وما إن ظفر به المتهم الثاني حتى عاجله بضربة بـ«شومة» على رأسه أفقدته توازنه، ثم نقلوه إلى حظيرة للماشية، وسكبوا على ملابسه مادة سريعة الاشتعال «بنزين»، وأشعلوا النار في جسده.

سرقة دراجة بخارية وإشعال النيران في مخزن

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين في ذات الزمان والمكان، سرقوا الدراجة البخارية والهاتف المحمول الخاصين بالمجني عليه، بطريق الإكراه، كما أشعلوا النار في المخزن المملوك للمجني عليه الثاني «جمال م. ع.»، بأن سكبوا مادة سريعة الاشتعال «بنزين»، ثم أوصلوا مصدراً حرارياً سريع الاشتعال، فشب حريق في المخزن، على النحو المبين في التحقيقات.

إخطار أمني بالعثور على جثة متفحمة لشاب بمركز بنها

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية بلاغاً بالعثور على جثة شاب متفحمة بدائرة مركز شرطة بنها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة، وجرى إخطار مدير أمن القليوبية، الذي أمر بتشكيل فريق بحثي، توصل إلى أن وراء الواقعة 5 متهمين، جرى ضبط 4 منهم وتقديمهم للمحاكمة، وصدرت بحقهم أحكام جنائية، فيما تم ضبط المتهم الخامس وتقديمه للمحاكمة، التي أمرت بإحالة أوراقه لمفتي الجمهورية.