«أمل عز العرب» أم مثالية بكفر الشيخ: «وصلت بأبنائي لبر الأمان»

سنوات من العناء والتعب والسهر والعمل، تحملتها «أمل عز العرب»، من قرية «منية المرشد»، التابعة لمركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، في تربية أبنائها الثلاثة، هكذا بدأت حديثها عقب فوزها ضمن الأمهات المثاليات الـ10 على مستوى المحافظة، من قبل مديرية التضامن الاجتماعي، حيث أعربت عن سعادتها البالغة بهذا الفوز، بعد صبرها سنوات على مصاعب الحياة.

رحلة الأم المثالية في تربية أبنائها

«أمل عز العرب»، تعمل مدرسة كمبيوتر بمدرسة «منية المرشد» للتعليم الأساسي، في مركز مطوبس بكفر الشيخ، تخرجت من كلية التجارة، وحصلت على دبلوم تربوي، توفى زوجها منذ 10 سنوات، وقتها تحولت الدنيا إلى سواد أمام عينيها، ولكن بالعمل، والصبر كافحت من أجل تربية أبنائها الثلاثة، ولد وبنتين، حتى وصلت بهم إلى «بر الأمان»، حسب وصفها.

الأم المثالية تضع أبنائها الثلاثة على طريق العلم

روت «أمل»، التي تبلغ من العمر 55 عاماً، أنها عندما توفى زوجها، ترك لها ثلاثة أبناء صغار في أعمار مختلفة، «أسماء مدحت»، التي تخرجت هي الأخرى من كلية التجارة في جامعة الإسكندرية، و«آلاء مدحت»، حاصلة على بكالوريوس تربية طفولة بجامعة الإسكندرية، و«محمد مدحت»، طالب في كلية الحاسبات بجامعة كفر الشيخ، وأضافت أنها كانت تعمل ليل نهار من أجل بناء مستقبل مشرق لأبنائها، الذين حرصت على وضعهم على طريق العلم، حتى يمكنهم مواصلة حياتهم في عزة وكرامة.

لا تنكر الأم المثالية فضل الله عليها، حيث أنعم عليها بالصحة والعافية، حتى استطاعت تربية أبنائها الثلاثة، حيث كانت بمثابة الأب والأم لهم، حتى حصلت على لقب الأم المثالية بمحافظة كفر الشيخ.