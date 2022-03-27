«CNE» تعلن عن عدة باقات تلفزيونية بمناسبة رمضان.. خصومات تصل إلى 50%

في إطار استعداد الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE لموسم شهر رمضان الدرامي، الذي سيكون حافلًا بمجموعة كبيرة من المسلسلات والبرامج المختلفة على جميع القنوات المصرية والعربية، طرحت الشركة عدة باقات جديدة، على شبكتي art وOSN، بخصومات تصل إلى 50% على باقة الكُل، إذ يمكن أن تتمتع بمشاهدة جميع الأعمال الدرامية، بأقل الفواصل الإعلانية.

باقة الكُل الخاصة بشبكة OSN

- تخفيض 50% على سعر الباقة، في حالة الاشتراك لمدة عام.

- تحصل على جهاز OSN HD Box مجانًا.

- في حالة الاشتراك لمدة 6 أشهر مقدما، تدفع 1794 جنيها بدلًا من 3594 جنيهًا.

- في حالة الاشتراك مقدما لمدة سنة، تدفع 3588 جنيهًا بدلًا من 7188.

طرق الاشتراك في باقة OSN

- الدخول إلى الموقع الخاص بموقع cne من خلال الرابط الإليكتروني.

- قم بتسجيل بياناتك على الموقع من خلال الرابط الإليكتروني.

- التواصل من خلال رقم 0238276666.

طرق الاشتراك في باقة ART

عدد من الباقات أطلقتها شبكة قنوات ART بمناسبة شهر رمضان.

- ويتم الاشتراك من خلال الرابط الإليكتروني.

- بعد الدخول على الرابط الخاص بالشركة المصرية للقنوات الفضائية cne، قم بالضغط على باقة الاشتراك الملائمة لك، بالمدة التي تريديها.

- إذا كنت مشتركًا جديدًا، قم بكتابة كل البيانات المطلوبة.

- إذا كنت مشتركًا من قبل، اختار أيقونة تجديد الباقة.

يذكر أن شبكة قنوات art مسبوقة الدفع، قد أعلنت على بث كل من الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، ضيوف الشرف ماجد الكدواني، حمدي الميرغني، إخراج أحمد الجندي.

كما أعلنت الشبكة عن عرض مسلسل «جزيرة غمام» بطولة طارق لطفي ومي عز الدين، وأيضًا مسلسل «دايمًا عامر» بطولة النجمة الكبيرة لبلبة، ومصطفى شعبان.