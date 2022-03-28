«إيفرجيفن.. ستة أيام هزت العالم».. 2000 طن وقود على متن السفينة

عرضت قناة «دي إم سي»، فيلما وثائقيا تحت عنوان «إيفرجيفن.. ستة أيام هزت العالم»، إذ ذكر المهندس عاصم ضبش، مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس سابقا، أنهم بدأوا في جمع كل القاطرات، موضحا: «عملنا محاولات شد للأسف باءت بالفشل، بدأنا نشوف الدنيا هتمشي إزاي؛ لأن أي مركب عندنا بتشحط بنشوف عليها كميات وقود قد إيه، وكميات مياه قد إيه».

7 آلاف طن مياه اتزان

وقال نيكولاس سلون، نائب رئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ البحري: «عندما تجنح هذه السفينة الضخمة، فإنهم إما أن ينقلوا مياه خزانات الاتزان أو الوقود، وإما أن يضبطوا حواف القناة إلى جانب استخدام القاطرات والكراكات»، وأضاف ضبش: «لاقينا للأسف 7 آلاف طن مياه اتزان و2000 طن وقود على متن السفينة، والـ7 آلاف طن معملوش حاجة مع ضخامة السفينة».

حادث جنوح السفينة مركبة وغير تقليدية

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: «شوفت المركب وعرفت أن الحادثة دي مركبة وغير تقليدية، والأمور التقليدية عشان تنفذ بها أشياء غير تقليدية تبقى صعبة جدا، فكان لازم تبقى حاجة غير تقليدية».