«خارجية الوفد» تستضيف مستشارة السفارة الصينية في مصر

استضافت اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية في حزب الوفد برئاسة الدكتور حسن بدراوي، وانج زيجوان مستشارة السفارة الصينية في مصر، ولي أكسين السكرتير الثالث بالسفارة في زيارتهما الثانية لمقر حزب الوفد.

ووجهت مستشارة السفارة الصينية في مصر، التهنئة للدكتور عبد السند يمامة، على فوزه بمنصب رئاسة حزب الوفد 2022، مؤكدة أن العلاقات بين الحزبين ستشهدا تطورًا كبيرًا في ظل قيادته من خلال التعاون المشترك.

دعوة السفير الصيني لزيارة بيت الأمة لتعزيز التعاون والعلاقات المشتركة

وبحسب بيان عن حزب الوفد، أكدت زيجوان أن هناك علاقات وطيدة بين مصر ممثلة في حزب الوفد وبين الحزب الشيوعي الصيني والسفارة الصينية، حيث شارك ممثلو بيت الأمة في الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني الحزب الحاكم في الصين.

وأوضحت مستشارة السفارة الصينية في مصر، أن الحزب الشيوعي الصيني من خلال دراسة أجراها حول أقدم الأحزاب السياسية في العالم، كان مهتمًا جدًا بدراسة حزب الوفد كأحد من أهم تلك الأحزاب، لافتة إلى أن هناك حرص كبير ليكون هناك تعاون بين الحزبين اللذان يملكان تاريخًا ثقافيًا كبيرًا.

حزب الوفد

وثمنت زيجوان اهتمام حزب الوفد بتوجيه التهنئة لها عند وصولها إلى مصر، ومشاركة الصين حُزنها على الطائرة المنكوبة، بما يعكس مشاعر الود والاحترام المتبادل بين حزب الوفد العريق ودولة الصين والحزب الشيوعي الصيني.

وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الصينية، شهدت تطورًا كبيرًا خاصة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى صارت نموذجًا يُحتذى به في العلاقات المتبادلة ودفع الشراكة بين البلدين، والتي ظهرت على سبيل المثال في مواجهة جائحة كورونا وزيارة مصر للصين لتقديم المساعدات اللازمة، والتعاون المشترك أيضًا في تقديم 500 ألف جرعة من لقاح كورونا لدولة فسطين، مما يُبشر بالتعاون التواصل من أجل مستقبل مشترك أفضل.

وأكدت مستشارة السفارة الصينية في مصر، أن هناك تطلعات نحو التحفيز لمزيد من التواصل وتبادل الرسائل والاجتماعات الافتراضية لاستمرار هذا التعاون، وذلك بالتزامن مع ذكرى مئوية تأسيس الحزب الشيوعي الصيني، بحضور قادة الأحزاب العالمية التي يعتبر الوفد جزء أساسي منها، للتزود بالمستجدات وبرامج الحزب الحاكم في الصين والتي تؤكد على تفعيل مبادرة الحزام الوطني التي تم إطلاقها في 2020 وكان حزب الوفد جزءًا منها، لنجدد الدعوة إليها في مايو المقبل.

وتابعت: نعتبر الأحزاب بصفتها ممثل للرأي العام لديها دورا مهما، لتعزيز بناء الحزام الوطني بين مصر والصين نتحدث عن المستجدات وإمكانية الاستثمار في مصر، إذ أن في مصر أحزاب كبيرة لها مشاركة وحضور داخل البرلمان المصري وهي قنوات خاصة لبث أفكار الحزام الوطني.

المسألة التايوانية مختلفة تماما عن الأحداث الأوكرانية

وأردفت: الشباب هم الأمل لمستقبل الوطن العربي والمصري فتعدادهم كبير جدا لهذا المجتمع، واعتقد أنه يمكن أن يكون هناك تعاون مشترك في هذا الإطار، لذا نرحب بشباب الوفد للمشاركة في المنتدى هذا العام، وكذلك تعزيز التعاون أيضًا في مجالات الإعلام ذات أهمية خاصة، ونتطلع لأن يكون لحزب الوفد وجريدته اليومية دور في ذلك، بما يسهم في تعزيز سبل التعاون في هذا الإطار.

وعن مسألة تايوان، أكدت زيجوان أنها مسألة مختلفة جذريا عن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، قائلة: إن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وليس كروسيا وأوكرانيا، وهذا يعتبر أساس إقامة علاقات صينية وبين جميع الدول، لذا فلن تتخلى الصين عن أية جهود سلمية.

تعزيز العلاقات الخارجية

أكد الدكتور حسن بدراوي رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية في حزب الوفد، حرص الحزب على دعم عملية الوعي والتنمية للشباب ليكون على دراية وصاحب رأي، موجهًا الدعوة للسفير الصيني لزيارة حزب الوفد لتعزيز التعاون والعلاقات المشتركة.

وأوضح بدراوي، أن بيت الأمة يتطلع أيضًا إلى أن يكون للصين دور أكبر في أزمة السد الإثيوبي، فضلًا عن تعزيز التعاون في فتح مجالات للصناعات الصينية في مصر، لتفادي أزمات النقل وارتفاع التكاليف، خاصة وأن مصر باب من أبواب السوق الإفريقي للصين.

وأشار رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية في حزب الوفد أن بيت الأمة يُدرك جيدًا مفهوم الاستلالية، لذا لم ولن يتدخل في الشأن الداخلي الصيني.