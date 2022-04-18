ضبط كميات من «لاصق السيراميك» منتهية الصلاحية.. وإحالة المحلات المخالفة للنيابة

تمكن مسؤولو الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية فى بورسعيد من ضبط كميات من مون «فواصل» إسمنتيه لاصقة للسيراميك منتهية الصلاحية تسبب أضرار جسيمة لمستخدميها كما تتسبب فى تشقق الأجزاء الفاصل وتسريب المياة أسفلها.

وأوضح ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد أن إدارة الرقابة التجارية بالمديرية شنت حملة على الأسواق لملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية وبقيادة صابر الليلى رئيس الحملة وداليا العطوى وأشرف المليجى كبار مفتشى الرقابة التجارية.

ضبط 150 كجم مون أسمنتية لاصقة للسيراميك فاسدة

وأسفرت عن ضبط كمية تقدر ب 150 كجم مون أسمنتية لاصقة للسيراميك منتهية الصلاحيه ويباع للسادة المواطنين على انه صالح للأستخدام .ما تتسبب فى أضراراً مادية ومعنوية لمستخدميها جراء التتسبب فى تسريب المياة من خلالها بسبب سرعة تتشققها وتأكُلها نتيجة فقدان المادة الفعالة للمنتج وذلك لإنتهاء صلاحيتها، وذلك مخالفاً بذلك للقانون 281 سنة 1994 الخاص بالغش التجاري وقمع التدليس.

وأوضح وكيل وزارة التموين ببورسعيد أنه تم التحفظ على كمية الاسمنت المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تموين بورسعيد يدعو المواطنين للإبلاغ عن الشكاوي

وأكد ناصر ثابت على استمرار جهود مديرية التموين فى ضبط أى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية وطالب المواطنين إنه فى حالة وجود أى شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.