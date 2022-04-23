الغرف التجارية تحذر من مراكز الصيانة الوهمية قبل العيد

طالبت الغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك المواطنين الراغبين في صيانة الأجهزة المنزلية قبل عيد الفطر بتوخي الحذر بشأن التعامل مع مراكز الصيانة.

انتشرت في الفترة الأخيرة مراكز الصيانة الوهمية التي تخدع المستهلك، ولها ضحايا كثيرين تعرضوا للنصب والاحتيال، رغم أن القانون يحظر فتح أي مراكز للصيانة بدون تراخيص إلا أن هناك مراكز غير مرخصة منتشرة.

شكاوى عديدة قبل عيد الفطر

قالت سعاد الديب رئيس جمعية حماية المستهلك، إن هذه المراكز يكثر الإقبال عليها في المواسم وخاصة في تغير الفصول من الشتاء للصيف.

أسباب انتشار مركز الصيانة الوهمية

وأضافت الديب في تصريحات إلى «الوطن»، أن عدم تغليظ العقوبة أو فرض الرقابة من جهات الرقابية الصناعية المختصة تسبب في انتشار المراكز الوهمية وغير المرخصة.

مشيرة إلى أن التشريعات تحدد العقوبات والإجراءات التي تنظم هذه المراكز، وقالت إن قانون حماية المستهلك حاليا يمكن أن يساهم في الحد من انتشار مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة، حيث إن العقوبات فيه مشددة والغرامة كبيرة.

وأوضحت أن عدد الشكاوى التي تلقاها يوميا بشأن مراكز الصيانة وخاصة قبل عيد الفطر كبيرة جدا.

العنوان من أهم وسائل الكشف عن المراكز الوهمية

ويقول أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة الكهربائية، أن هناك معاناة حقيقية من هذه المراكز التي تسيء إلى سمعة الشركات في الأسواق، لأنها تنال من سمعتها، كما تقوم بالنصب والتحايل على المستهلك وقيامها بعمليات الإصلاح وطالب بتغليظ العقوبات على هذه المراكز.

وأضف أن غياب التنسيق بين الأجهزة الرقابية أدى إلى انتشار هذه المراكز في الأحياء الشعبية، وطالب المستهلكين بالتأكد من أي مركز صيانة من خلال عنوان المركز لتبيان إذا كان معتمدا أو غير معتمد.