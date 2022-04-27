عاجل .. تعطل خدمة الإنترنت في عدة مدن فرنسية بسبب أعمال تخريب

أفادت شبكة « سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلاً عن مصادر فرنسية، وجود عطل في خدمة الإنترنت في مدن فرنسية عدة بسبب أعمال تخريب، دون وجود أي تفاصيل أخرى.

اعتداء على قس بسكين

وتزامن مع المرحلة الثانية للانتخابات الفرنسية يوم الأحد الماضي، تعرض قس في مدينة نيس الفرنسية لهجوم بسكين من أحد الأشخاص داخل قداس عيد الفصح في الكنيسة، وقامت الشرطة بالقاء القبض عليه.