نجاح إجراء قسطرة قلبية لطفلين بمستشفى النصر التابعة للرعاية الصحية ببورسعيد

أعلنت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد عن نجاح إجراء قسطرة قلبية للطفلين «محمود وكنزي» بمستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد وخروجهما من المستشفى فى أقل من 24 ساعة بعد تماثل الحالتين للشفاء التام دون اللجوء للجراحة.

طفل يعانى من ثقب بين البطينين تحت الصمام الأورطي

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية في بيان صحفي أن الطفل «محمود» عمره 3 سنوات كان يعاني من ثقب بين البطينين تحت الصمام الأورطي وتضخم فى عضلة القلب وصعوبة في التنفس.

تم عمل قسطرة من خلال تركيب جهاز بالقسطرة وتم غلق الثقب بنجاح، وتحسن الحالة بعد غلق الثقب مباشرة وخروجه من المستشفى فى أقل من 24 ساعة

وطفلة تعانى من تضخم فى عضلة القلب وصعوبة فى التنفس

وكانت الطفلة «كنزي» وتبلغ من العمر سنتين تعانى من تضخم فى عضلة القلب و صعوبة فى التنفس وبعد إجراء الفحوصات، تبين أن لديها ثقب بين البطينين فى منتصف الحاجز وتم غلق الثقب بنجاح وخروجها فى حالة جيدة فى أقل من 24 ساعة.

تمت القسطرة على يد فريق من أمهر الأطباء المتخصصين وهم : الدكتور عبد الرحمن العفيفي استشارى ورئيس قسم قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية بمركز مجدى يعقوب بأسوان ومستشفى النصر ببورسعيد ، والدكتور محمد توفيق استشارى قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية بمركز مجدى يعقوب بأسوان ومستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، والدكتورة وفاء أبو الخير (اخصائى قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي، والدكتورة هايدي حسن، مساعد أخصائى قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي.

واعلنت الرعاية الصحية أن تكلفة هذا العمليات تتخطى في القطاع الخاص 100 ألف جنيه للعملية الواحدة ، إلا أنه تم إجراؤها الطفلين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بنسبة بمساهمة 300 جنيه فقط.