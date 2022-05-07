«التنبؤ بالفيضان» يعلن تعرض محافظة لسقوط أمطار غدا تصل إلى 1 مم

أكد مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، أنّ التوقعات ومخرجات النماذج التي تتابع حالة الأمطار على مستوى مصر تشير إلى أنّ من المتوقع عدم سقوط أمطار على البلاد، اليوم السبت، بينما توقع المركز تعرض مناطق من محافظة مطروح لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم، غدًا الأحد.

ندوة لتأهيل المساقي والري الحديث بالبحيرة

عقدت ندوة في مقر مديرية الزراعة بالبحيرة عن تأهيل المساقي والري الحديث، بحضور الدكتور مؤمن الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي، وعدد من المسؤولين، وفريق عمل التوجيه المائي، ورؤساء الجمعيات الزراعية بالبحيرة، في ضوء برنامج وخطة الوزارة لتنظيم مؤتمرات وندوات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن مثل هذه المؤتمرات والندوات لها دور مهم في مجال التوعية بقضايا المياه والتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، والتعريف بالفوائد التي تعود على المزارع نتيجة هذا التحول مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتوفير كميات الأسمدة والطاقة المستخدمة في الري وتحسين جودة المحاصيل المنتجة، إذ أثمرت الندوات عن قيام المزارعين بالتحول لنظم الري الحديث في زمام 1.350 مليون فدان على نفقتهم الخاصة.

وزير الري: قبول مجتمعي متزايد لتنفيذ مشروع تأهيل المساقي

وأكد عقد أكثر من 300 ندوة للتوعية بأهمية الري الحديث على مستوى جميع المحافظات شارك فيها الجمعيات الزراعية، وروابط مستخدمي المياه والمزارعين، بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي، والبنك الزراعي والقيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظات؛ للتعريف بخطة الدولة للتحول للرى الحديث فى الاراضى القديمة.

وخلال الندوة، عرض ممثلو وزارة الموارد المائية والري، التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعرضت السياسة المائية التي وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة، والتي تهدف لحسين استغلال الموارد المائية، والحفاظ عليها، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين.

كما عرض خلال الندوة بعض الممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث، وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الإنتاجية وتوفير تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة، وشرح القرار الوزاري المشترك وآليات تفعيله، وكذلك بروتوكول التعاون بين الوزارات المعنية والإجابة على جميع إستفسارات المزارعين حول كيفية التطبيق والتنفيذ، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه، وقد أبدى جميع الحضور الإستعداد لتنفيذ المشروع والقناعة بأهميته والجهود التي تبذلها الدولة في مصلحة المزارع المصري.

واختتمت فعاليات الندوة بالإتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين فى زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الرى الحديث، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للأراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها، وعقد إجتماعات إسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.